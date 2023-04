L’ex corteggiatrice Martina Luchena svela il sesso del bebè in arrivo da Maurizio Bonori Con un video pubblicato su Instagram, Martina Luchena ha svelato il sesso del bebè in arrivo dal compagno: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventerà mamma di una bambina.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'annuncio della gravidanza, Martina Luchena ha annunciato il sesso del bebè in arrivo dal compagno Maurizio Bonori. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in cui rivela di essere in dolce attesa di una femminuccia. Per la futura mamma si tratta del primo figlio, mentre il fidanzato era già padre di un bambino nato dalla precedente relazione.

Il gender reveal di Martina Luchena

È con un video pubblicato sul suo profilo Instagram che la futura mamma ha rivelato ai follower il sesso del suo primo figlio. Una festa organizzata all'aperto, al parco, insieme al compagno e al bambino nato dalla precedente relazione. In mezzo ai futuri genitori una scatola bianca, inizialmente chiusa, con la scritta in oro "Baby on the way", che hanno poi aperto insieme. Dall'interno sono usciti palloncini di colore rosa: Martina Luchena e Maurizio Bonori aspettano una femminuccia. "Il nostro mondo si colora di rosa, il nostro cuore scoppia di gioia", ha scritto sui social ad accompagnare il video.

L'annuncio della gravidanza

Solo un mese fa, Martina Luchena aveva annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta. Il padre del bebè è il compagno Maurio Bonori, con cui è fidanzata da qualche anno. Nel programma Uomini e Donne, invece, si era presentata come corteggiatrice del tronista Riccardo Gismondi. "Piango dall'emozione, presto saremo in quattro", ha scritto nel pubblicare la prima foto con il pancione, stringendo tra le mani l'ecografia. Poi la dedica d'amore al compagno:

