Marco Burato dei Tre Denari sposa Rachele, i due si sono conosciuti a Reazione a Catena Marco Burato, uno dei componenti del trio di campioni di Reazione a Catena, “Tre denari”, sposerà Rachele, la ragazza conosciuta proprio grazie al game show di Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Era il 2017 e nello studio di "Reazione a Catena" tra i game show più seguiti di Rai1, trionfavano i "Tre denari", tra i concorrenti più amati di tutte le edizioni della trasmissione. Uno dei componenti del trio, Marco Burato convolerà presto a nozze con la sua fidanzata, Rachele, e il caso ha voluto che i due si conoscessero proprio nel programma presentato da Marco Liorni.

L'incontro tra Marco Burato e Rachele

Il trio formato da Marco Burato, Francesco Nonnis e Michael Di Liberto riuscì a conquistare un montepremi altissimo per il game show, ben 400mila euro, indovinando ben 28 termini all'Intesa Vincente, e non stupisce che i tre detengano anche il record di presenze con ben 36 puntate. Burato aveva riscosso particolare successo tra il pubblico dello show, tanto che dopo la sua partecipazione a Reazione a Catena, poi iniziarono a circolare voci circa una sua chiamata nel parterre di Uomini e Donne, poi smentita proprio dal concorrente. Non c'è stato bisogno del dating show di Canale 5 per trovare l'amore che, invece, è sbocciato negli studi Rai. Il campione e la sua futura sposa, Rachele, si sono conosciuti proprio durante il programma, come ha rivelato lei stessa a Marco Liorni nel 2020: "Sì sono di casa qui è verissimo. Diciamo che grazie a Reazione a catena io ho già portato a casa qualcosa: il mio fidanzato".

I Tre Denari con Marco Liorni, fonte Instagram

Il successo dei Tre Denari

Le nozze, quindi, sono sempre più vicine e l'ex campione dei Tre denari ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con scritto "Road to wedding", con tanto di foto delle partecipazioni. Il trio di campioni è sempre stato amatissimo dal pubblico e, infatti, in un'intervista che ha preceduto la finalissima del torneo tenutosi nel 2019, quando sono stati richiamati tutti i vincitori delle precedenti edizioni, avevano dichiarato a riguardo: "L’amore del web per noi? Già dalla metà di giugno abbiamo cominciato a ricevere molte attestazioni di stima e di affetto. La puntata della finalissima era attesa da tempo".