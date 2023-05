Reazione a Catena, torna con Marco Liorni che diventa il conduttore più longevo: quando inizia Reazione a catena, il popolare quiz show condotto da Marco Liorni, ritorna su Rai1 in quella che sarà la diciassettesima edizione. Il programma dell’estate si sostituisce a L’Eredità nella programmazione di Rai1 e arriverà molto presto su Rai1: ecco quando.

Reazione a catena, il popolare quiz show condotto da Marco Liorni, ritorna su Rai1 in quella che sarà la diciassettesima edizione. Il programma dell'estate si sostituisce a L'Eredità nella programmazione di Rai1 e arriverà molto presto su Rai1. Marco Liorni conduce il programma per la quinta volta diventando così il conduttore più longevo nella storia di Reazione a Catena.

Quando inizia Reazione a Catena

Il programma Reazione a catena andrà in onda su Rai 1: il primo giorno in onda è previsto per lunedì 19 giugno 2023. Marco Liorni conduce Reazione a catena per il quinto anno di fila e diventa così il conduttore più longevo di questo show partito nel 2007 sotto la direzione di Pupo (3 edizioni), Pino Insegno (4 edizioni), Amadeus (4 edizioni), Gabriele Corsi (1 edizione). La prima edizione condotta da Marco Liorni è datata 3 giugno 2019. Le puntate di Reazione a Catena vengono registrate al Centro Produzione Rai di Napoli. Il programma garantisce sempre indici di ascolto molto alti di una media di tre milioni netti di spettatori e uno share sempre tra il 23% e il 25%.

Come partecipare a Reazione a Catena

Reazione a catena è un programma che ha bisogno sempre di candidati per i suoi giochi. Per partecipare al programma, si può inoltrare la propria candidatura attraverso i portali online. I siti ufficiali: www.reazioneacatena.rai.it e www.casting.rai.it. I candidati a Reazione a Catena dovranno quindi compilare il modulo che troveranno disponibile online e infine registrare un breve filmato nel quale ogni candidato dovrà presentarsi e dimostrare le proprie abilità linguistiche quanto la propria personalità. Marco Liorni, di solito, ricorda queste istruzioni molto spesso durante le puntate del programma in onda al pomeriggio, invitando il pubblico a casa interessato a scrivere per partecipare.