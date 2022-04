Mara Venier torna a casa, il marito la sorprende per Pasqua: “Farei il giro del mondo per vederti” Tornata a casa dopo il consueto appuntamento con Domenica In, Mara Venier ha trovato a sorpresa il marito Nicola Carraro, che per passare qualche ora con lei nel giorno di Pasqua ha lasciato Forte Dei Marmi ed è partito per la Capitale. “Valeva la pena fare il giro del mondo pur di vederti”, ha detto nel video pubblicato sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Mara Venier ha tenuto compagnia agli spettatori con Domenica In anche nel giorno di Pasqua. Nonostante si fosse svegliata senza voce, come ha raccontato nelle sue storie Instagram, è riuscita a portare a termine la puntata. Ad aspettarla a casa, il marito Nicola Carraro, che le ha fatto una piccola sorpresa.

La sorpresa del marito Nicola Carraro

Dopo la diretta di Domenica In, "Zia Mara" ha abbandonato gli studi televisivi ed è tornata nella sua casa di Roma. Il marito Nicola Carraro le ha organizzato una sorpresa: ha lasciato Forte De Marmi per raggiungere la Capitale e trascorrere qualche ora insieme a lei nella giornata di Pasqua. "Dopo aver capito che mia moglie non sarebbe mai potuta arrivare, sono ripartito Forte Dei Marmi-Roma ed eccomi qua giusto in tempo per la poesia pasquale", ha scritto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram nel quale ha ripreso il momento dell'ingresso in casa della moglie.

Una visita inaspettata che, però, ha avuto un piccolo e simpatico intoppo: le chiavi rimaste appese alla porta di casa. La Venier è entrata dicendo al marito di averle lasciate attaccate alla toppa, rovinando quasi la sorpresa. Poi gli ha recitato una speciale "poesia pasquale" in dialetto e lui ha concluso con una romantica frase: "Valeva la pena fare il giro del mondo pur di vederti".

Mara Venier si era svegliata senza voce

Il giorno prima di Pasqua, Mara Venier si era mostrata sui social quasi senza voce, spiegando di essersi svegliata così la mattina e sperando che quel fastidio le sarebbe passato prima della puntata di Domenica In. E così, per fortuna, è stato: nessuna cancellazione per l'ormai consueto appuntamento della domenica di "Zia Mara", che non ha rinunciato a portare allegria e nuovi personaggi ai suoi spettatori, nemmeno con qualche problemino alla voce.