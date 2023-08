Maia, la nipote di Nino D’Angelo, compie 16 anni: “Un giorno tutti scopriranno la bellezza dei tuoi sorrisi” Nel 2007 il cantautore napoletano scrisse per la nipote “Gioia Nova”, che dà il titolo a uno degli album più belli e maturi della sua carriera: “Un giorno tutti scopriranno la bellezza dei tuoi sorrisi e faranno a gara per vincere un tuo sguardo”.

Nino D'Angelo celebra i 16 anni della prima nipote, Maia. Su Facebook, il messaggio: "Un giorno tutti scopriranno la bellezza dei tuoi sorrisi e faranno a gara per vincere un tuo sguardo. Auguri Maia gioia mia da 16 anni…Ti amo". Proprio a Maia, Nino D'Angelo ha dedicato uno dei suoi brani, "Gioia Nova", che dà il titolo a uno degli album più belli e maturi della sua carriera.

Il messaggio d'amore di Nino D'Angelo per Maia

Il cantautore napoletano ha celebrato questo giorno speciale con parole di amore incondizionato per la nipote, ricevendo a sua volta il grande affetto dei suoi fan, che ricordano e hanno ricordato quando il loro beniamino diede alle stampe quella canzone dedicata proprio a Maia. Da quell'album "Gioia Nova" ricordiamo, oltre alla canzone dedicata a Maia, anche "Nu Napulitano", "Il compleanno" e "Na Mamma", canzoni che hanno raccolto grande successo.

La canzone che le ha dedicato nel 2007

Come detto in apertura, "Gioia Nova" è uno degli album più notevoli e maturi della carriera di Nino D'Angelo, un'opera che parla di emozioni, famiglia, vita. Pubblicato, appunto, nell'anno in cui è nata Maia, sedici anni fa. Il testo:

Gioia nova,

ca m'attravierse ò core,

e io torno ascì cu à passione,

e nun ò sacc' che rè

sta voglia è vivere pe te

ca nun te saccio ancora

Gioia nova

ca faie saglì ncopp' à l'emozione

e me faie pazz è te

già m'appartiene chiù è me

vivo a cuntà è iuorne

e a cercà nomme

a t'immaginà ‘mbraccio a me

e me sto astipann tant ammore

l'aggia regalà tutt' a te

Gioia nova

ca m'attravierse ò core

e io dint a sta canzone

già me ne vaco cu te

parto e ritorn pe te

ca nun te saccio ancora…

La canzone "Gioia Nova" rimarrà sempre come una testimonianza indelebile dell'amore che Nino prova per sua nipote, un regalo prezioso per lei e per tutti i fan dell'ex caschetto biondo.