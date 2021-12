Luisa Anna Monti e il cancro al seno: “È la mia seconda volta e l’ho fregato maledetto” Luisa Anna Monti, ex dama del trono Over di Uomini e Donne, sta lottando contro un tumore al seno. E via Instagram ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e su come sta andando la terapia.

A cura di Elisabetta Murina

Luisa Anna Monti, ex dama del trono Over di Uomini e Donne, sta lottando contro un tumore al seno. È la seconda volta che si trova ad affrontare un cancro. Già qualche anno fa, infatti, aveva affrontato e vinto la battaglia contro il cancro alla tiroide. Su Instagram, la dama aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute e su come sta andando la terapia: "Il cammino verso la guarigione prosegue bene, sono molto stanca. Questa è la mia seconda volta e l' ho fregato maledetto Mister T". E guarda al futuro: "Voglio buttarmi tutto alle spalle e ricominciare a vivere".

Il lungo post di Luisa Anna Monti

Lo scorso settembre, Luisa Anna ha fatto fatto saper che le è stato diagnosticato un cancro al seno. È la seconda volta che l'ex dama del trono Over si trova a fare i conti con un terribile male. Qualche anno prima, infatti, aveva combattuto contro un tumore alla tiroide, che era riuscita a sconfiggere. E anche questa volta la sua lotta contro "Mister T", come lo definisce, sembra procedere per il verso giusto, seppur con fatica e importanti effetti collaterali:

Il cammino verso la guarigione prosegue bene, sono molto stanca, ho iniziato la terapia ormonale da un po' e anche se comporta effetti collaterali abbastanza importanti non getto la spugna, c'è la probabilità di recidive e ad ogni follow up il cuore inizia a battere a tremila.

Nel suo post, Luisa Anna sostiene l'importanza della solidarietà tra donne in un cammino delicato come questo e crede che la positività sia una delle chiavi vincenti per "far funzionare le terapie":

Leggi anche Ex naufraga dell'Isola dei Famosi è diventata mamma per la seconda volta

Il cammino verso la guarigione non si compie da sole siamo tutte unite, tenendoci per mano, se una di noi crolla ci sono 100 mani che ci aiutano a rialzarci, tante di voi che condividono il tuo percorso di terapia fatto di paura ma anche di emozioni. Ognuna di noi con la propria storia, ognuna di noi pronta a donare forza e affetto che si trasforma in un mare di speranza e motivazione, quella che serve alle terapie per funzionare. Insieme ogni giorno a condividere il proprio stato d'animo e a sostenerci, la cura principale è la positività, questa è la mia seconda volta e l' ho fregato maledetto Mister T .

In più, l'ex dama sottolinea l'importanza della prevenzione, che non deve essere in alcun modo e per nessuna ragione posticipata:

Ricordiamo che i domani posso essere troppo tardivi per questo la prevenzione è lo step più importante. Questo è stato un anno molto difficile, trascorrere le festività senza più una madre e un padre entrambi deceduti a causa del cancro ti distrugge.

Il significato della piuma

Nella foto che ha condiviso su Instagram, Luisa Anna Monti copre il seno con una piuma bianca. E nel lungo messaggio che accompagna lo scatto, spiega che quell'oggetto ha un significato speciale per lei: "Questa piuma ha un significato, ho avvertito la presenza dei miei Angeli che con la loro leggerezza mi proteggono ogni giorno… I miei genitori sono con me, dentro di me. Sempre". La piuma le ricorda i suoi "Angeli", i genitori, entrambi scomparsi dopo una lotta contro il cancro. L'ex dama di Uomini e Donne ora sta bene e vuole lasciarsi alle spalle il periodo buio che ha attraversato. Pensando al futuro spera di "ricominciare a vivere" e fa una promessa: