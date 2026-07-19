Ludovica Martino è incinta, l’annuncio dell’attrice di Skam Italia e del compagno Ivan Provedel

Ludovica Martino è incinta. L’attrice diventata famosa con Skam Italia aspetta un figlio dal compagno, il calciatore Ivan Provedel, al quale è legata dal 2024.

Ludovica Martino è in attesa del suo primo figlio. L'attrice romana, diventata famosa per il ruolo di Eva Brighi in Skam Italia, ma protagonista di altri film e serie televisive di successo, ha condiviso su Instagram uno scatto in cui appare insieme al compagno, il calciatore Ivan Provedel, mentre sorridono annunciando la bella notizia.

Gli scatti pubblicati su Instagram

"Eravamo già felici, poi abbiamo esagerato" scrive l'attrice accanto ai due scatti in bianco e nero in cui, visibilmente innamorata, guarda dolcemente il suo compagno che, intanto, le accarezza il ventre, che ha già preso le forme della gravidanza. Una notizia bellissima i due che, ormai, fanno coppia fissa dal 2024. Entrambi non sono soliti condividere momenti del loro privato sui social, ma l'arrivo di un figlio, o una figlia, è qualcosa di talmente importante che sarebbe stato difficile non raccontare. Sembra evidente, però, dalle fotografie pubblicate che i futuri genitori hanno comunque voluto aspettare il tempo giusto per poter raccontare questo aspetto della loro vita.

Tantissimi i commenti di personaggi noti nel mondo dello spettacolo, attori, volti del piccolo schermo, che hanno voluto condividere con la coppia la felicità questo momento così unico e che, probabilmente, ricorderanno per sempre.

Ivan Provedel papà per la seconda volta

Per Ivan Provedel, in realtà, si tratta della seconda paternità. Il calciatore, classe 1994, è infatti diventato papà per la prima volta già cinque anni fa. Il 19 aprile 2021, come si evince dai suoi social, ha provato l'emozione della paternità: "Sei nato tu e sono nato io" scriveva nel post in cui festeggiava un anno dalla nascita del figlio. Non mancano, poi, piccoli istanti di vita condivisi con il picclo, nato dalla sua precedente relazione, di cui però si conosce ben poco.