Luca Onestini pubblica un brano sulla ex Aleska Genesis dopo la rottura: “Mi ami? Chiedi a ChatGpt”

Luca Onestini ha pubblicato un brano che parla della sua ex fidanzata Aleska Genesis e che si intitola ChatGpt. La scelta non è casuale, ma fa riferimento a una delle ragioni per le quali la loro storia è finita.

Luca Onestini è tornato a parlare della sua ex fidanzata Aleska Genesis. L'ex concorrente del Grande Fratello e modello scelto un modo piuttosto insolito per raccontare quanto accaduto con l'influencer, dopo averla sbugiardata in una live su TikTok. Il diretto interessato ha pubblicato un suo brano che si concentra su un elemento in particolare riguardante la loro rottura, che ha fatto a lungo discutere sui social..

Luca Onestini scrive una canzone sulla sua ex dopo la rottura

Con una storia pubblicata su Instagram, Onestini ha annunciato la pubblicazione di un suo brano dal titolo Chat Gpt. Si tratta di un singolo dal ritmo latino e coinvolgente, che nasconde anche un messaggio dopo la vicenda che l'ex concorrente del Grande Fratello ha vissuto in prima persona. La fidanzata Aleska Genesis lo ha lasciato e aveva pubblicato un video in cui chiedeva all'intelligenza artificiale se valesse la pena continuare a stare con lui. "Il brano nasce dall’osservazione di un paradosso sempre più attuale: in una società che già chiede tutto all’intelligenza artificiale, siamo arrivati ​​al punto di consultarla persino sull’amore. Da qui il ritornello ironico e provocatorio: “Mi ami? Chiedi a Chat GPT", ha scritto sui social. E ha poi voluto precisare il suo messaggio: "Riconnettiamoci con la realtà e ricordiamoci che l’unica cosa capace di renderci unici e di superare le macchine sono i veri sentimenti".

Perché Onestini ha scelto di chiamare il suo brano ChatGpt

Il titolo della canzone scelto da Luca Onestini non è casuale. Dopo la rottura con la fidanzata, influencer seguita da milioni di followers sui social, il modello si era sfogato in una live su TikTok e aveva raccontato di essere "scioccato" in seguito alla scoperta di alcuni dettagli: "Ha chiesto a Chat Gpt se le conveniva stare con me. Tu stai chiedendo all’intelligenza artificiale un consiglio sentimentale? Io scioccato". Onestini si è poi domandato come abbia fatto a non accorgersi della persona che aveva accanto, di cui era innamorato e con cui sognava un futuro insieme: "Ma come ho fatto? Talmente tanto innamorato, illuso, da non vedere questa cosa?".