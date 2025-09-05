Gaia Vimercati sulla rottura con Luca Bad: “Magari l’avessi tradito, sarei stata meno male”

La relazione tra Gaia Vimercati e Luca Bad, nata e finita davanti alle telecamere di Temptation Island, continua a suscitare attenzione anche a distanza di mesi dalla conclusione del programma. Dopo la fine della storia, ufficializzata da Luca con accuse di presunto tradimento da parte di Gaia con un uomo più grande, la giovane ha scelto di replicare pubblicamente.

Le parole di Gaia Vimercati

Attraverso un video pubblicato su TikTok, Vimercati ha smentito categoricamente quelle voci: “Magari l’avessi tradito, sarei stata meno male”, ha dichiarato rispondendo a uno dei commenti. L’ex protagonista del reality ha affrontato anche le domande degli utenti. A chi le ha chiesto perché non avesse intrapreso una relazione con il single Jakub, ha risposto: “Jakub si merita il meglio e non una ragazza emotivamente instabile e in quel periodo nonostante lui mi piacesse, il mio cuore apparteneva ancora ad un altro uomo…”.

Non sono mancati anche i riferimenti al comportamento del suo ex, Luca. A chi ha ricordato che “il lupo perde il pelo ma non il vizio”, Gaia ha replicato: “Oggi non so cosa credere… Si è fatto un castello, ha continuato a farselo e poi ha confermato con estrema leggerezza ciò che ho sempre pensato! Ma va bene così non ho mai voluto né dividere né far male a nessuno”. Infine, l’influencer ha lasciato intendere che l’ex compagno possa essere tornato da una sua vecchia fiamma: “Lui è semplicemente tornato indietro”, ha scritto a chi la consolava osservando che spesso gli uomini lasciano per una ragazza “peggiore” di quella che avevano accanto.

Cosa è successo con Luca Bad

A far storcere il naso a Gaia erano state già mesi fa le voci circolate sul suo conto. Amedeo Venza aveva raccontato tra le sue storie che tra i due "è finita malissimo": "Erano andati a convivere ma lui ha scoperto vari tradimenti di lei con il suo ex di 50 anni". Luca Bad aveva poi confermato sui social la versione raccontando che lei "andava a dormire da lui, mi mentiva costantemente". Viste le dichiarazioni, Vimercati ha deciso di tutelare la sua immagine e muoversi per vie legali.