Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, sposa Marta Vincenzi: la foto del prezioso anello

Luca Marini ha chiesto alla fidanzata Marta Vincenzi di sposarlo. La coppia ha celebrato questo momento speciale, con un romantico post pubblicato su Instagram. Nelle foto diffuse sui social, anche il prezioso anello prescelto per la fatidica proposta di matrimonio.

Luca Marini e Marta Vincenzi hanno deciso di diventare marito e moglie. Su Instagram, la coppia ha pubblicato due foto. Nella prima, il pilota stringe a sé la sua fidanzata, mentre lei – radiosa – mostra l'anello a chi li sta fotografando. La didascalia recita: "6 luglio 2022, Ha vinto l’amore", accompagnata dall'emoticon di un anello. Nella seconda foto, invece, c'è un primo piano che ritrae il prezioso gioiello scelto per questo momento tanto speciale. Ecco di seguito la foto dell'anello.

Chi non segue il mondo dei motori, potrebbe non sapere che Luca Marini è il fratello – o meglio il fratellastro – di Valentino Rossi. I due piloti, infatti, sono figli della stessa madre, Stefania Palma, mentre hanno due padri diversi. Luca Marini è figlio di Massimo Marini. Il padre di Valentino Rossi invece è Graziano Rossi. Su Fanpage.it, Marini commentò così l'addio di Valentino Rossi alla Moto GP:

"Diciamo che cambierà un po’ tutto perché da quando sono nato Vale è sempre stato nel Motomondiale. È incredibile tutto ciò che ha fatto. In questi ultimi anni in cui poi anche io ho cominciato a prendere parte al Mondiale, soprattutto all’inizio, mi ha dato una grandissima mano. Ricordo che abbiamo parlato moltissimo di ogni circuito, di tutti i segreti che ci possono essere dietro ogni pista e dietro ogni curva. Ma anche su come funzionano le dinamiche della MotoGP o della Moto2. È sempre stato un punto di riferimento e un qualcuno a cui chiedere un consiglio quando ne avevo bisogno. Spero che questo lato non cambi anche se ci seguirà da casa."