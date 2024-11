Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono tornati insieme: il video delle scuse di lui e la romantica sorpresa

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono tornati insieme. Dopo essersi lasciati alla fine del loro percorso a Temptation Island, scegliendo di prendere strade separate, i due hanno deciso di dare una seconda opportunità alla loro storia d'amore. A fare il primo passo Lino che, come si vede in alcuni video pubblicati sui social, ha organizzato una sorpresa in grande stile per riconquistare la ragazza e chiederle scusa. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia era stato lui ad avvicinarsi alla tentatrice Maika Randazzo, tradendo la fidanzata.

Lino chiede scusa ad Alessia: la sorpresa, la dedica d'amore e l'anello

Per riconquistare la sua Alessia, Lino ha organizzato una sorpresa in grande stile: le ha regalato un grande mazzo di rose rosse con la scritta ‘love' e prendendola per mano l'ha portata su un piccolo palco allestito per l'occasione, dove un cantante si stava esibendo per loro. L'ex volto di Temptation Island ha poi svelato di aver regalato una stella alla ragazza per chiederle scusa e dare una seconda possibilità al loro amore. "Una stella che porterà il nostro nome, inciso nell'infinito dell'universo. Si chiama Lino e Alessia", ha raccontato con tanto di certificato di autenticità a concretizzare il gesto. Alle loro spalle una grande scritta a neon con la parola ‘scusa‘. Poco dopo la coppia si è sposata in un locale, dove Lino ha dato ad Alessia un anello, che non era riuscito a consegnarle prima per via della pioggia battente. Un altro simbolo della voglia di ricominciare e lasciarsi tutto alle spalle. "Ringrazio sia i commenti positivi che quelli negativi, ma la confidenza no, prendetevela con qualche parente. Siamo stati mesi lontani, c'era stato un avvicinamento, ma niente di confermato, perché purtroppo le cose non si dimenticano. Lui è tornato sui suoi passi, mi sono sentita di dargli una possibilità", ha scritto Alessia su Instagram dopo la serata.

La storia d'amore tra Lino e Alessia da Temptation Island a oggi

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono usciti separati da Temptation Island 2024. La ragazza ha deciso di lasciare il fidanzato dopo averlo visto sempre più vicino alla tentatrice Maika Randazzo. Era stata proprio Alessia a contattare il programma per capire se poteva ancora fidarsi di lui, dopo i continui tradimenti nel corso della loro relazione. Una volta nel villaggio, il ragazzo si è subito avvicinato alla single Maika, iniziando con lei una vera e propria conoscenza esclusiva.

Al terzo falò di confronto, arrivato dopo settimane difficili, Lino e Alessia si sono ritrovati faccia a faccia: la ragazzo lo ha lasciato insultandolo, dicendogli di essere un viscido e di fare schifo. Lino è tornato dalla tentatrice ma, dopo pochi giorni, ha chiesto di vedere nuovamente la fidanzata perché sentiva la sua mancanza. Alessia però non sembrava intenzionata a tornare sui suoi passi, almeno fino a oggi,