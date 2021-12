Lily Collins e gli scatti delle nozze con Charlie McDowell: “Il mio momento preferito del 2021” La fine di ogni anno porta a fare dei bilanci e a ricordare i momenti più belli dei dodici mesi appena trascorsi. Per Lily Collins, il giorno più bello, è stato quello in cui ha sposato il suo compagno, Charlie McDowell.

A cura di Ilaria Costabile

La fine di ogni anno porta con sé dei bilanci, soprattutto quando sono stati dodici mesi difficili, segnati da una pandemia e dall'impossibilità di tornare ad una vita che fosse quanto meno vicina alla normalità, motivo per cui ogni momento diventa ancor più bello e importante. Ed è così che Lily Collins celebra la fine di un anno particolarmente intenso pubblicando alcuni scatti del giorno più bello, forse della vita, ma soprattutto di questo 2021 a poche ore dalla sua fine, ovvero alcuni attimi del suo matrimonio con Charlie McDowell.

Il momento più bello del 2021

La protagonista di "Emily in Paris", arrivato su Netflix il 22 dicembre con la sua seconda stagione, pubblica alcune foto non ancora condivise sui social, in cui mostra alcuni dettagli del suo abito, della location in cui si è celebrato il matrimonio e qualche scatto di coppia. L'attrice scrive accanto a questo piccolo album: "Di gran lunga il mio momento preferito del 2021. L'anno in cui ho sposato il mio migliore amico e amore. Sembra ancora un sogno – grazie a Dio abbiamo le bellissime foto che ci aiutano a rivivere la magia…". Un momento magico, quindi, che merita di essere rivissuto quanto più spesso è possibile, anche solo attraverso delle foto.

Il matrimonio di Lily Collins e Charli McDowell

Lily Collins ha sposato il regista Charlie McDowell, al quale è legata dal 2019, lo scorso 4 settembre, anticipato da una bellissima proposta di matrimonio. La coppia ha coronato il loro sogno d'amore con una cerimonia romantica in uno scenario a dir poco fiabesco in Colorado. Si tratta di Dunton Hot Springs, un luogo dall'ambientazione totalmente naturale, immersa nel verde e ricca di cascate. Qui sono stati ritratti con scatti romantici i loro primi momenti da marito e moglie: "Ciò che è iniziato come una favola, ora è la mia realtà per sempre. Non riuscirò mai a descrivere adeguatamente quanto sia stato spaziale lo scorso fine settimana, ma “magico” è un buon punto di partenza" ha scritto l'attrice.