La reazione di Lily Collins davanti al poster vandalizzato di Emily in Paris 2, piovono critiche Lily Collins risponde con ironia al vandalo che si è divertito a imbrattare un enorme cartellone pubblicitario della serie Emily in Paris 2, dove lei interpreta la protagonista.

A cura di Elisabetta Murina

Emily in Paris con gli occhi, il naso e le labbra sporche di rosso. Non è un nuovo episodio della seconda stagione, arrivata su Netflix lo scorso 22 dicembre, ma una versione distorta di Emily Cooper apparsa su un enorme cartellone pubblicitario. Qualche vandalo si è divertito a imbrattare il poster con simboli di cattivo gusto, ben visibili a tutti i passanti. E non è sfuggito nemmeno a Lily Collins, la protagonista della serie, che passeggiando con il marito Charlie McDowell si è trovata di fronte a quell'immagine, commentando ironicamente sui social l'accaduto.

La risposta ironica di Lily Collins

Lily Collins prende con ironia la versione imbrattata dell'enorme cartellone di Emily in Paris 2, in cui si è imbattuta passeggiando per le strade di New York. Si diverte a registrare un piccolo video insieme al marito Charlie McDowell, dove lui finge di spaventarsi di fronte all'immagine e corre subito via. Lei, invece, scherza facendosi scattare una foto davanti alla versione insolita di Emily Cooper e posta poi il tutto sul suo profilo Instagram, con tanto di didascalia: "Non posso dire che amo il nuovo look, ma una A per lo sforzo".

Il commento di Camille e Mindy

Anche le sue inseparabili amiche nella serie, Camille e Mindy, interpretate da Bailee Madison e Ashley Park, hanno risposto al post pubblicato su Instagram. La prima, che nei nuovi episodi si allontana temporaneamente da Emily per via dello chef Gabriel, ha scritto tra le risate: "Fantastico". La seconda invece, che ormai diventa la coinquilina della protagonista e cerca di farsi strada nel mondo della musica, ha ironizzato: "È una maestra di classe per tutti". Chissà che forse anche l'autore dei graffiti si faccia vivo e magari commenti l'immagine postata su Instagram.

Emily, Mindy e Camille

Le critiche alla serie

La prima stagione di Emily in Paris ha debuttato su Netflix nel 2020, in piena pandemia, e per molti è stata una ventata di leggerezza. La piattaforma streaming ha fatto sapere che più di 58milioni di spettatori hanno visto la serie nel primo mese dopo il debutto, trasformandola in una delle commedie più popolari dell'anno. Tuttavia, non sono mancate le critiche, generate soprattuto a causa dei numerosi stereotipi e cliché presenti negli episodi. In più, molti credono che il personaggio di Emily Cooper non sia solidale con le altre donne (con Camille in primis visto quanto succede con il suo fidanzato Gabriel) e nella maggior parte dei casi non pensi alle conseguenze delle sue azioni, apparendo sempre ottimista ma essendo in realtà quasi senza personalità. Lily Collins, in una recente intervista a Elle UK, aveva promesso che i nuovi episodi sarebbero stati più "inclusivi", mostrando spaccati di realtà più autentici e andando oltre i luoghi comuni dei primi. Eppure pare che non sia stato così, vista la rappresentazione stereotipata di alcuni personaggi, come la ragazza ucraina Petra. L'attrice che interpreta la protagonista prende con ironia le critiche e al settimanale Glamour spiega: "So che in questo settore, essendoci cresciuta, non tutti ameranno sempre quello che fai".