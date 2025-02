Lily Collins di Emily in Paris è diventata mamma: ecco il nome della bambina

video suggerito

Lily Collins, star della serie Netflix "Emily in Paris", ha sorpreso i fan con un emozionante annuncio: l'attrice è diventata mamma per la prima volta. La 35enne ha rivelato venerdì sera di aver accolto una bambina tramite madre surrogata, insieme al marito Charlie McDowell, regista 41enne. La coppia, unita dal 2019, ha condiviso la notizia con un post su Instagram, salutato con gli auguri di colleghi, amici e fan.

Le parole di Lily Collins

Nel messaggio, accompagnato da una foto della neonata, Lily ha scritto: "Benvenuta al centro del nostro mondo, Tove Jane McDowell. Le parole non potranno mai esprimere la nostra infinita gratitudine alla nostra incredibile madre surrogata e a tutti coloro che ci hanno aiutato in questo percorso. Ti amiamo fino alla luna e ritorno…". Sono arrivati puntualissimi gli auguri di colleghi e fan. Una pioggia di auguri da parte di amici, colleghi e fan. Ashley Park, che recita con Lily in Emily in Paris, ha commentato con entusiasmo: "Mamma e papàààà!" accompagnando le parole con cuori rossi. L’attrice Jordana Brewster ha scritto: "Congratulazioni", mentre Jaime Winstone ha reagito con un: "Wow wow wow! Mamma, enormi congratulazioni a te e a tuo marito! La piccola Tove è bellissima. Siamo così felici per voi". Anche Sarah Hyland ha espresso la sua emozione con emoji commossi, aggiungendo: "Sto piangendo".

Il significato del nome Tove Jane

Il nome Tove ha origini scandinave e deriva dall’antico norreno tfa o tofi, che significa "bella". È inoltre associato al dio norreno Thor, simbolo di forza e protezione. Il secondo nome, Jane, è invece un omaggio a Lily Collins stessa: Jane, infatti, è il suo secondo nome. La piccola ha due nonni famosi. Come è noto, Lily Collins è figlia del celebre musicista Phil Collins, mentre Charlie McDowell è il figlio di Malcolm McDowell