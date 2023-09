Liam Payne dimesso dall’ospedale, la fidanzata Kate Cassidy: “Sta meglio, ora è in buone mani” Liam Payne è fuori dall’ospedale in cui era stato ricoverato una settimana fa a causa di un’infezione ai reni. A dare la bella notizia è la sua fidanzata Kate Cassidy attraverso un video su Tik Tok: “Ricevo tanti commenti in cui mi chiedete come sta. Adesso molto meglio, è in buone mani”.

A cura di Sara Leombruno

Liam Payne è stato dimesso dall'ospedale in cui era si trovava dopo aver contratto l'infezione Kidney. L'ex degli One Direction era stato ricoverato d’urgenza mentre era in vacanza con la fidanzata sul lago di Como: “Liam sta male, ma grazie ai medici capirà cosa sta succedendo”, erano state queste le parole di una fonte al The Sun. A dare aggiornamenti in merito è stata proprio Kate Cassidy, sua attuale partner: l'influencer ha postato un video su Tik Tok in cui si preparava per un evento della London Fashion Week. Ma prima di mostrare ai followers l'outfit che avrebbe indossato, ha informato i fan sullo stato di salute di Payne: "Ho ricevuto molti commenti su Liam in cui mi chiedete come sta. Come tutti sapete era stato ricoverato per un'infezione ai reni. Ora sta molto meglio, è fuori dall'ospedale ed è in buone mani", ha detto.

Il tour cancellato a causa dell'infezione

L’aggiornamento di Cassidy arriva dopo che Payne era stato costretto a cancellare il suo tour in Sud America alla fine del mese scorso. "È con il cuore pesante che devo dirvi che non abbiamo altra scelta se non quella di posticipare il mio prossimo tour in Sud America – aveva spiegato il cantante in un video postato su Instagram – il medico mi ha ordinato di riposare e recuperare. Ero più che entusiasta di venire a suonare per voi ragazzi. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto". Tutti coloro che avevano già comprato i biglietti sono stati rimborsati. Il tour prevedeva concerti in Perù, Cile, Brasile, Argentina, Messico e Colombia.

Perché Liam Payne è stato ricoverato

A seguito della notizia del suo ricovero, i media inglesi hanno sostenuto che ad avergli causato gli attuali problemi ai reni potrebbe essere stato l'abuso di alcool. Nel 2021 il cantante, oggi 30enne, aveva vissuto durante la sua avventura lavorativa con gli One Direction un periodo buio segnato dall'uso di alcool e droghe. A raccontarlo fu lui stesso: "Il miglior modo per proteggermi dal mondo esterno era quello di chiudermi a chiave nella mia stanza. E cosa c'era nella stanza? Il minibar. Ho vissuto una festa che sembrava andare avanti da anni. Era l'unico modo per farcela", aveva confessato.