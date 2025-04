video suggerito

L’ex Uomini e Donne Mauro Donà papà, dall’amore con Emily Mazzucco è nato Gabriele Tra i protagonisti del trono over del passato Mauro Donà, che da un mese è diventato padre. Da tempo legato a Emily Mazzucco, l’ex volto del programma, che aveva partecipato anche a Temptation Island, è diventato padre nelle scorse settimane di Gabriele. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sul trono over di Uomini e Donne, da quando il programma va in onda, ci sono stati tanti protagonisti e molti continuano a popolare il programma. Alcuni, tuttavia, sono diventati dei veri e propri simboli del programma, lasciando il segno su Uomini e Donne e accendendo gli interessi del pubblico anche dopo la loro uscita dalla trasmissione. Tra i protagonisti del trono over del passato Mauro Donà, che da un mese è diventato padre. Da tempo legato a Emily Mazzucco, l'ex volto del programma è diventato padre nelle scorse settimane di Gabriele.

Il post sui social della coppia

A raccontare l'emozione dell'arrivo del bambino, in un post pubblicato sui social, è la coppia, che mostra una foto del piccolo appena nato: "Erano le 2 del mattino quando ho aperto gli occhi con una sensazione strana, mi sono alzata e li ho urlato “amore ho rotto le acque”. Ero felice perché sapevo che in quel giorno avremmo incontrato il tuo visino per la prima volta. Dopo 20 ore di ricovero e 7 di travaglio finalmente sei arrivato, hai annullato tutto il dolore provato in quell’istante. Sei un bambino sereno, vivace e sorridente non potevamo chiedere di meglio. Buon primo mese di vita, una nuova vita insieme a te".

Mauro Donà dal Trono Over a Temptation Island

L'ex cavaliere del programma è diventato papà a cinquant’anni. Mauro Donà è stato protagonista del Trono Over nelle scorse stagioni. Gli appassionati della trasmissione condotta da Maria De Filippi lo ricorderanno per la sua chiacchierata storia con la corteggiatrice Isabella Falasconi, con la quale aveva partecipato anche a Temptation Island.

La storia con Emily Mazzucco

Dopo la fine della storia con Falsconi, Mauro si è legato a Emily Mazzucco, una ragazza di venticinque anni più giovane di lui. I due sono diventati genitori del piccolo Gabriele il 10 marzo scorso e adesso festeggiano questo primo traguardo di vita del bambino parlando delle emozioni della sua nascita.