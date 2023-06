L’ex naufrago dell’Isola Luca Vismara si è fidanzato, il compagno è il ballerino Peter Seggio Luca Vismara, ex cantante di Amici ed ex naufrago dell’Isola dei famosi, si è innamorato. Da qualche giorno appare accanto al modello e ballerino Peter Seggio, suo compagno. È la sua prima relazione a diventare di dominio pubblico.

A cura di Stefania Rocco

Luca Vismara si è innamorato e, superando l’abituale ritrosia, ha deciso di condividerlo sui social. L’ex cantante di Amici, successivamente diventato naufrago dell’Isola dei famosi, è apparso su Instagram insieme al modello e ballerino Peter Seggio, suo compagno. I due fanno coppia da mesi ma solo recentemente hanno deciso di uscire allo scoperto. È stato Luca a postare in una Instagram story la foto di un bacio che ha ufficializzato la loro relazione. Vismara e Seggio hanno circa 10 anni di differenza: Luca ha 31 anni, Peter 21.

La foto del bacio scattata al Palermo Pride

La foto con la quale Luca ha deciso di ufficializzare la sua relazione con Peter è stata scattata in occasione del Palermo Pride. “Hai paura dell’amore solo se non hai mai saputo cosa significhi amare veramente”, ha scritto il cantautore pubblico lo scatto in cui compare accanto al compagno.

Luca Vismara e Peter Seggio

Chi è Luca Vismara

Cantautore diventato popolare grazie alla partecipazione ad Amici, Luca Vismara è nato il 1° gennaio 1992 a Monza. Deve la sua popolarità alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi nel 2018. Nel 2019, invece, fu scelto per prendere parte all’Isola dei famosi, anche in virtù di un temperamento particolarmente adatto ai reality show. Luca è figlio d’arte. La madre, Viviana Stucchi, risultò essere la vincitrice dello Zecchino d’Oro nel 1964 con la canzone Il pulcino ballerino. Recentemente, invece, la donna ha partecipato a The Voice Senior, altro talent show condotto da Antonella Clerici. In trasmissione, riuscì a guadagnare il sì di tre dei quattro giudici. L’unico a non girarsi fu Gigi D’Alessio. La donna decise di entrare a far parte della squadra di Clementino. Anche Luca seppe distinguersi ad Amici: dopo avere superato la fase pomeridiana, riuscì ad accedere al serale e a partecipare alla finalissima, classificandosi al terzo posto dietro il vincitore Irama e la seconda classificata Lauren Celentano, ballerina particolarmente talentuosa risultata essere la vincitrice del circuito danza. Sotto il profilo sentimentale, Vismara avrebbe avuto un flirt con Tommaso Zorzi.