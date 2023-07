Blind ha sposato la fidanzata Greta, gli ex naufraghi dell’Isola declinano l’invito al matrimonio Il rapper Blind ha sposato la fidanzata Greta Tigani, come aveva annunciato un anno prima durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Una cerimonia lontana dai riflettori del gossip, alla quale sarebbero stati invitati alcuni ex colleghi del reality che avrebbero però declinato l’invito.

A cura di Giulia Turco

Il rapper ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi Blind ha sposato la fidanzata Greta Tigani, presentata al pubblico in occasione della sua partecipazione al reality Mediaset dello scorso anno. Già allora l’artista aveva fatto sapere la sua intenzione di convolare a nozze con la ragazza che è stata al suo fianco per lunghi anni e ora, detto fatto, i due giovani si sono scambiati il fatidico sì.

Il matrimonio di Blind e Greta, gli assenti alla cerimonia

A quanto pare è stata una cerimonia piuttosto riservata, o per lo meno lontana dai riflettori dello spettacolo e del gossip, quella che si è tenuta a Perugia tra i due giovanissimi. Si sono sposati con rito civile nella splendida cornice della Tenuta Montenero, alla presenza di amici e parenti, ma non degli ex colleghi dell’Isola dei Famosi nonostante, secondo il gossip, molti di loro avrebbero ricevuto l’invito alle nozze. “Blind si sposa, diversi invitati ex colleghi dell'Isola dei Famosi hanno declinato, alcuni per impegni, fonte certa”, scrive su Instagram Deianira Marzano, citando nello specifico Edoardo Tavassi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e i coniugi Russo.

La storia d’amore tra Blind e Greta Tigani

Greta ha 23 anni ed è da sempre, si può dire, la fidanzata del giovane rapper perugino, che ha la sua stessa età. È una nail designer ed è la persona che lo ha aiutato, sin dalla sua prima adolescenza, ad allontanarsi dalla droga. Come ha raccontato anche in televisione, oltre che in un libro autobiografico, la storia di Blind è stata sdegnata da un contesto familiare complesso e soprattutto dai problemi con le dipendenze. “Dopo anni di sofferenza, paura, incertezze, debolezze e tanto coraggio, tu sei stata tutto per me”, sono le parole che il rapper aveva dedicato a Greta davanti a milioni di italiani nel corso del programma. “Ci sei sempre stata quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita”.