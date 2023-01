Leonardo Maria Del Vecchio innamorato di Giselle, il matrimonio lampo è già un lontano ricordo L’ambito e giovane rampollo erede di Luxottica avrebbe già dimenticato il matrimonio con Anna Castellini Baldissera, durato appena sei mesi. Le foto di Chi lo sorprendono per le strade di Milano, innamorato di Giselle, una modella californiana di 22 anni.

A cura di Giulia Turco

(Leonardo Maria Del Vecchio foto Chi)

Leonardo Maria Del Vecchio ha già archiviato il matrimonio lampo con Anna Castellini Baldissera, durato appena sei mesi. La notizia del divorzio per l’erede di Luxottica è arrivata appena lo scorso dicembre, ma sembra che in queste settimane il giovane rampollo non abbia perso tempo.

Leonardo Maria Del Vecchio e Giselle innamorati a Milano

A testimoniarlo sono gli scatti pubblicati sul settimanale Chi, che sorprendono Leonardo Maria Del Vecchio mentre passeggia per via Montenapoleone a Milano in compagnia di una “divinità bionda”. Si tratta di Giselle Adora Brune, modella californiana di 22 anni che, per altro, ha una somiglianza incredibile con la sua ex moglie fresca di separazione. I due si concedono un the caldo in pasticceria, poi Leonardo le fa da Cicerone nel capoluogo meneghino mentre la bella Giselle si lascia sorprendere.

Sul suo profilo Instagram mostra il tour sul Duomo per arrivare a sfiorare la Madonnina, poi la pizza, la pasta e, naturalmente, l’amore. Leonardo c’è, ma non si vede. Giselle è una turista innamorata dell’Italia, ma chissà che non torni presto in America e che il flirt con l’ambito imprenditore americano non duri il tempo di una vacanza.

(Foto Chi)

Il divorzio dall'ereditiera costato milioni

Lo scorso dicembre, fonti vicine a Del Vecchio hanno rivelato al Corriere della sera di un accordo milionario per il divorzio dall’ereditiera 21enne Anna Castellini Baldissera. I due, giovanissimi, si sono sposati a giugno del 2022 con una cerimonia da favola. Sei mesi dopo, la decisione di lasciarsi. Avranno influito le nuove frequentazioni amorose del rampollo? Difficile a dirlo. Per Del Vecchio junior sono stati mesi complessi, segnati dalla morte del padre appena poco tempo dopo le nozze. Fatto sta che, si dice, avrebbe dovuto pagare all’ex moglie quattro milioni di euro. Secondo Dagospia invece la cifra arriverebbe a sfiorare addirittura i 40 milioni.