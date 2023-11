Le voci di una “amicizia” segreta tra Pino Insegno e Marysthell Polanco infiammano il gossip Dopo le polemiche per gli ascolti bassi del Mercante in Fiera, ci mancava giusto il gossip: il conduttore avrebbe avuto una relazione con la ex olgettina.

Passerà mai questo periodo infausto per Pino Insegno? Dopo le polemiche per gli ascolti bassi del Mercante in Fiera, ci mancava giusto il gossip. Il presentatore è stato al centro di un pettegolezzo pubblicato su Dagospia, a firma di Alberto Dandolo, e che riguarda proprio Marysthell Garcia Polanco, la ex olgettina. Sul sito di Roberto D'Agostino si parlava di "profonda amicizia" ma la redazione di MOW in un pezzo a firma di Giulia Sorrentino fa sapere che la loro relazione potrebbe essere stata caratterizzata da una passione amorosa.

Il gossip: "Lui la chiamava lacrima di luna"

Il legame tra Pino Insegno e Marysthell Polanco, scrive MOW, si sarebbe sviluppato nel 2002 quando la Polanco aveva 19 anni e il conduttore era ancora sposato con Roberta Lanfranchi. La separazione, infatti, avvenne solo nel 2007. All'epoca si parlò di un "terzo incomodo" che aveva giocato un ruolo fondamentale nella rottura del rapporto ma entrambi smentirono. Ma ci sarebbero state altre persone testimoni di questa liason nella stagione 2002-2003: Marysthell aveva frequentato Ilary Blasi, che ne sarebbe stata testimone di questa relazione. Anche Aida Yespica, migliore amica dell'ex olgettina al tempo, avrebbe assistito alla relazione tra Insegno e Polanco. Una fonte anonima ben informata ha spiegato che il rapporto sarebbe durato un anno e che Pino Insegno era solito chiamarla "lacrima di luna", un soprannome ispirato a un film con protagonista una bellissima ragazza che evidentemente gli faceva pensare a Marysthell.

Anche Gianluca Vacchi protagonista del pettegolezzo

Pino Insegno non sarebbe l'unico uomo che avrebbe avuto un ruolo significativo nella vita sentimentale di Marysthell Garcia Polanco. Come scrive sempre da MowMag che nella vita della Polanco ci sarebbe stato anche Gianluca Vacchi. Pare che lui l'abbia viziata, ma nonostante tutto non sarebbe stato possibile trasformare questa relazione in una storia d'amore duratura. La storia sarebbe passata sotto traccia e lontano dai radar del gossip.