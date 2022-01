Le gambe di Heidi Klum sono assicurate per 2 milioni ma una è più cara dell’altra, ecco perché Le gambe della supermodella tedesca Heidi Klum sono assicurate e valgono poco più di 2 milioni: una però è più cara dell’altra, lo ha raccontato ospite a The Ellen Show.

A cura di Gaia Martino

Le gambe della supermodella Heidi Klum valgono ben due milioni. Ospite nel salotto di Ellen Degeneres in The Ellen Show ha raccontato un particolare retroscena che riguarda il suo corpo. L'ex compagna di Flavio Briatore da cui ha avuto una figlia, oggi sposata con Tom Kaulitz, ha detto che vorrebbe garanzie anche sul seno svelando che è stata una persona a preoccuparsi per le sue gambe, assicurandogliele. Una però è più costosa dell'altra a causa di una grossa cicatrice.

Perché una delle gambe di Heidi Klum è più costosa dell'altra

Heidi Klum a The Ellen Show ha raccontato del particolare che si nasconde dietro la sue gambe. Sono assicurate e valgono poco più di due milioni: al portale inglese People la supermodella, nel 2017, rivelò che una gamba valeva 1 milione mentre l'altra 1,2 milioni. C'è un motivo dietro il fatto che una sia più cara dell'altra. Quando era giovane è stata vittima di un piccolo incidente: è caduta su un bicchiere che le ha provocato una grossa cicatrice che non è mai più andata via.

Quando ero giovane sono caduta su un bicchiere e ho una grossa cicatrice. Ora ho messo così tanto abbronzante spray che non si può vedere ma sì, una gamba è più costosa dell'altra per questo motivo.

Heidi Klum, l'ex di Flavio Briatore oggi è sposata con Tom Kaulitz

La supermodella, stilista e conduttrice televisiva ha 48 anni ed ha cominciato la sua carriera come modella ad inizio anni '90, nel '96 ha fondato il suo brand di moda, Heidi Klum GmbH. La svolta per lei è arrivata sulla passerella al Victoria's Secret Fashion Show: da allora ha posato per tantissime copertine ed ha debuttato come attrice, nel '99, nella sit-com Spin City. Ha condotto Project Runway dal 2004 al 2007, il reality show trasmesso in America che va in onda su Sky, ed è dal 2013 uno dei volti più amati di America's Got Talent dove ricopre il ruolo di giudice. Forbes l'ha aggiunta nella lista delle modelle più famose al mondo. Ha avuto una storia con l'imprenditore Flavio Briatore da cui ha avuto una figlia, Leni Olumi. Dalla storia con il cantante Seal sono nati Henry, Johan e Lou. Dal 2018 è impegnata sentimentalmente con Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokyo Hotel, diventato suo marito nel 2019.