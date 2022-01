Chi è Lucia Ferrari, il nuovo personaggio di Doc 2 interpretato da Giusy Buscemi Giusy Buscemi interpreta la psicologa Lucia Ferrari in Doc 2. L’attrice ed ex Miss Italia è tra i nuovi personaggi della seconda stagione della fiction di Rai1. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Daniela Seclì

Giusy Buscemi interpreta Lucia Ferrari nel cast di Doc 2

Giusy Buscemi è uno dei nuovi volti del cast di Doc 2. La seconda stagione della serie con Luca Argentero e Matilde Gioli, infatti, è impreziosita da nuovi personaggi. L'attrice ed ex Miss Italia entra in scena nel corso della seconda puntata della fiction, in onda giovedì 20 gennaio su Rai1. Giusy Buscemi interpreta Lucia Ferrari, una psicologa che viene chiamata dall'ospedale per risanare le ferite psicologiche dei medici, causate dalla pandemia di Covid.

La psicologa Lucia Ferrari nella seconda puntata di Doc 2

Tra i nuovi personaggi di Doc 2 c'è Lucia Ferrari, una psicologa che si occupa in particolare dei disturbi da stress post traumatico. Il Policlinico Ambrosiano decide di assumerla per provare a risanare le ferite psicologiche che la pandemia di Covid ha lasciato nei medici. Il personale sanitario ha lavorato giorno e notte, cercando di salvare più vite possibili. Il ritorno alla quotidianità, si sta rivelando estremamente complesso per molti di loro e la dottoressa è lì per aiutarli. Enrico Sandri la conosce già molto bene e sa quanto sia prioritario per lei, ascoltare il dolore e la sofferenza dei suoi pazienti, per farli sentire protetti e compresi. Questo personaggi si intreccerà particolarmente con quello di Gabriel Kidane, interpretato dall'attore Alberto Malanchino. Gabriel cercherà di trovare conforto nella terapia e pian piano, costruirà un forte rapporto con Lucia. La psicologa aiuterà il medico a tornare al timone della sua vita, mentre Gabriel aiuterà Ferrari a fare i conti con un segreto che si nasconde nel suo passato.

Chi è Giusy Buscemi: ex Miss Italia, attrice e moglie del regista Jan Michelini

Giusy Buscemi è nata nel 1993. La 28enne si è fatta conoscere grazie al concorso di Miss Italia, che vinse nel 2012. L'attrice ha preso parte a film come "Smetto quando voglio" e "Arrivano i prof" e a numerose serie televisive di successo tra cui "Don Matteo 9"; "Il giovane Montalbano"; "Il paradiso delle signore"; "I Medici" e più di recente "Un passo dal cielo 6 – I Guardiani", prima di approdare alla seconda stagione di Doc. Sul set di Don Matteo ha conosciuto suo marito, il regista Jan Michelini. A maggio festeggeranno cinque anni di matrimonio. La coppia ha due figli: Caterina Maria nata nel 2018 e Pietro Maria, nato nel 2019.