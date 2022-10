Le foto di Stefano De Martino e Belen innamorati: “Pratiche del divorzio mai mandate avanti” Stefano De Martino e Belen Rodriguez paparazzati dal settimanale Chi durante la fuga d’amore a Londra giocano e scherzano per strada. La separazione li ha divisi per due anni nonostante “le pratiche del divorzio mai mandate avanti”: il fuoco tra loro si è riacceso più caldo e forte di prima.

A cura di Gaia Martino

Foto da Chi

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno ritrovato la passione degli inizi, si sono regalati una fuga romantica a Londra pochi giorni fa e oltre ad aver condiviso alcune immagini scattate durante il viaggio su Instagram, sono stati raggiunti sino in Inghilterra dai paparazzi di Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini li mostra complici e innamorati mentre passeggiano, scherzano e si baciano per le strade inglesi. Il fuoco tra la showgirl e il conduttore si è riacceso più forte e caldo di prima.

Le foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Londra

Si erano lasciati due anni fa e nonostante la separazione "non avevano mai mandato avanti le pratiche del divorzio". Il settimanale Chi tra le sue pagine racconta dell'amore che ha unito ancora una volta Belen Rodriguez e Stefano De Martino, paparazzati mentre passeggiano per le strade di Londra che hanno visitato poche settimane fa. Su Instagram hanno condiviso immagini scattate in hotel o in metro, le foto pubblicate dalla rivista li ritraggono sorridenti e complici, mentre ridono e giocano insieme "come due ragazzini", poi lui scherza mentre "lei gioca a fare l'infastidita". I fotografi hanno rubato anche il gesto romantico mentre il conduttore "la riscalda con un bacio".

Foto dal settimanale Chi

La loro storia nata circa 10 anni fa ad Amici di Maria De Filippi è cresciuta tanto in questi anni, racconta la rivista: "Ora lui è più grande ed è più protettivo nei confronti di Belen", cerca di proteggerla da delusioni, di abbattere le insicurezze per lei che gli regala "un senso di casa, di essere al posto giusto".

Foto dal settimanale Chi

La presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez

Si parla da giorni di un presunto pancino comparso in una foto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, "è incinta" è stata la supposizione di migliaia di fan che però, stavolta, non aveva trovato riscontro nella diretta interessata. A spegnere il rumor però è il settimanale Chi che, dopo aver sentito persone vicine alla coppia, smentisce la gravidanza. "È solo un effetto, non voluto, del vestito" scrive, nonostante il dubbio che possa trattarsi di un silenzio "scaramantico" non è stato spazzato via. "Di certo saranno Cecilia e Ignazio i primi ad annunciarlo quando succederà".