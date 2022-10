Le foto del matrimonio di Sofia Giale De Donà e il flirt con Flavio Briatore: “È tutto vero” Nuove dichiarazioni spuntano sulla misteriosa vita coniugale di Sofia Giaele. A parlare è la “pupa” Emy Buono che conferma anche il flirt con Flavio Briatore.

Dopo queste prime battute del Grande Fratello Vip è spuntato forte il nome di Sofia Giaele De Donà, la 23enne che si è distinta per essere moglie di un matrimonio che non è convenzionale. È sposata con Bradford Beck, ma con lui – come ha dichiarato – passa solo sei mesi all'anno perché lui per lavoro gira il mondo. Su "Chi", il magazine di gossip diretto dal conduttore del GfVip Alfonso Signorini, c'è un servizio esclusivo che mostra le foto di quel ‘misterioso' matrimonio celebrato in Comune a Jesolo e sulle calde spiagge di Tulum.

Le dichiarazioni di Emy Buono

Emy Buono è stata una delle concorrenti della scorsa edizione de "La pupa e il secchione" ed è stata contattata proprio da "Chi" perché conosce bene Sofia Giale De Donà. Ha raccontato qualcosa di più sull'identikit del marito, che risponde al nome di Bradford Beck, imprenditore americano, ingegnere e amministratore delegato da 13 anni di United Aeronautical, società che ha sede a North Hollywood, in California, e che progetta e costruisce materiale aeronautico.

Il suo lavoro non è mai stato molto chiaro. A noi, per esempio, ha detto che collabora con i politici americani e vende aerei ai militari. Ma non abbiamo mai capito realmente da dove provenga la sua ricchezza. Un altro punto che non torna è la convivenza dopo il matrimonio: non c’è mai stata, Giaele vive a Milano, in zona Stazione centrale, il marito a Los Angeles. Un po’ strano. Si vedono raramente. In questi giorni, per esempio, Bradford è a Parigi. Viaggia tantissimo. E non segue il Grande fratello Vip.

La presunta relazione aperta e le foto con Briatore

La "pupa" conferma anche la relazione aperta: "In breve, ognuno fa quello che vuole. Si sentono pochissimo. Il marito non sa cosa faccia la moglie, e viceversa. Quest’estate, per esempio, Giaele è stata in barca con il pilota di Formula 1 Sergio Pérez, con il quale ha avuto un flirt. Pérez è fidanzato, Giaele è sposata: è successo il caos. Sono serena nel raccontare la verità, perché Giaele è stata la prima ad aprirsi sui suoi “rapporti open”. Un esempio? Noi siamo state molto intime, tra noi ogni volta scatta sempre una certa alchimia…". Tra gli esempi di questa coppia aperta, il fatto che le foto con Flavio Briatore risalgono al 2020 e lei era già sposata con Bradford Beck:

Confermo, il flirt c’è stato. Sul profilo Instagram di lei c’è una foto scattata su un jet privato il 7 agosto 2020. All’epoca Giaele era fidanzata con Bradford, ma frequentava Flavio e quello è proprio il suo aereo.

Il sentimento che li unisce, insomma, non è in discussione anche se sarà molto difficile vedere Bradford Beck fare capolino nel reality show per una sorpresa.