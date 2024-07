Lavezzi papà per la seconda volta, è nato il figlio Vittorio avuto con la compagna Maria Guadalupe

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Ezequiel Lavezzi, soprannominato Il Pocho, è diventato papà per la seconda volta. L'ex calciatore del Napoli ha accolto in famiglia il piccolo Vittorio, nato dall'amore con la compagna Maria Guadalupe Tauro. L'annuncio con una foto pubblicata su Instagram. Il Pocho è già padre di Tomas, 18 anni, avuto dal suo precedente matrimonio con Debora.

L'annuncio della nascita

È con una tenera foto pubblicata su Instagram che Lavezzi ha annunciato la nascita del suo secondo figlio. Uno scatto in cui la sua mano, quella della compagna Maria Guadalupe Tauro e quella del piccolo Vittorio si intrecciano una con l'altra. "Benvenuto Vittorio, con il tuo arrivo illumini la famiglia! Ti amiamo", ha scritto Il Pocho ad accompagnare la foto. L'ex calciatore era già padre di un maschio, Tomas, nato 18 anni fa dal precedente matrimonio. "Che felicità grandissima averti, Vitto. Totalmente innamorato", ha scritto il 18enne commentando la notizia della nascita del fratellino.

La vita sentimentale di Lavezzi

Lavezzi e Maria Guadalupe Tauro sarebbero una coppia da circa un anno, ma preferiscono mantenere una certa riservatezza sulla loro vita priva. Sui social del calciatore, infatti, nessuna foto di coppia che li ritrae insieme. Anche della compagna non ci sono informazioni e il suo profilo Instagram è privato. La notizia della gravidanza è stata data in occasione del 18esimo compleanno di Tomas, il primo figlio del Pocho, durante la quale la futura mamma aveva posato per uno scatto con il pancione in vista. Per la nascita del loro primo figlio insieme hanno scelto invece di condividere la bella notizia con i milioni di follower.