La vita privata di Eugenio Monti: il matrimonio con Linda Lee Constantine e la morte del figlio Alec

Eugenio Monti fu un campione olimpico di bob, che si tolse la vita nel 2003 sparandosi un colpo di pistola. Nel corso della sua lunga carriera, dopo due gravi incidenti, vinse un totale di 9 titoli mondiali e 6 medaglie olimpiche nella disciplina. Fu soprannominato Rosso Volante per la sua velocità e anche il colore dei capelli. Questa sera, lunedì 23 febbraio, in prima serata su Rai1 va in onda l'omonimo film (Rosso Volante), interpretato da Giorgio Pasotti, che racconta la storia della sua vita. Per quanto riguarda l'amore, sposò Linda Lee Constantine, dalla quale ebbe due figli, Alec e Amanda. Il primogenito morì a 24 anni per overdose.

Il matrimonio con Linda Lee Constantine e la nascita dei due figli

La morte del figlio Alec e la separazione della famiglia

Nel 1996, all'età di 24 anni, Alec Monti morì per overdose. Una tragedia che sconvolse profondamente la famiglia ed ebbe gravi ripercussioni sulla vita di Rosso Volante: negli anni successivi la moglie e la figlia Amanda si trasferirono negli Stati Uniti, in Florida, dove vivrebbero ancora oggi, mentre lui si trovò da solo ad affrontare il dolore per la perdita del figlio e la diagnosi di Parkinson. Nel 2003, l'ex campione olimpico decise di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola.