La vita privata di Chiara Iezzi dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Mehir Cohen Chaira Iezzi, volto del duo musicale Paola e Chiara, nel 2014 è convolata a nozze in gran segreto con Meir Cohen, uomo di origine israeliana, di religione ebraica e un cohen (sacerdote per la sua comunità). Oggi i due non sono più marito e moglie, ma l’artista ha rivelato che hanno mantenuto buoni rapporti.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Iezzi, volto del duo musicale Paola e Chiara che torna in gara al Festival di Sanremo 2023, è stata sposata con Meir Cohen. Un amore ufficializzato con il matrimonio a Cipro nel 2014, che la cantante ha da sempre custodito e tenuto lontano dai riflettori. L'uomo è di origine israeliana e religione ebraica, la stessa alla quale lei si è poi convertita. A oggi però non sono più marito e moglie e, basandosi solo sui profili social dell'artista, non ci sarebbe nessuna altra persona speciale nella sua vita.

L'amore tra Chiara Iezzi e l'ex marito Meir Cohen

Nell'agosto del 2014 Chiara Iezzi è convolata a nozze con Meir, un uomo di religione ebraica, di origine israeliana e un cohen, cioè un sacerdote per la sua comunità. Un matrimonio civile celebrato a Cipro in gran segreto, dal momento che lo sposo non ama apparire e avrebbe potuto sposare solo donne della sua religione dalla nascita. "Ho fatto le foto con l'iPhone, orrende. Non c'era nessuno, solo l'officiante greco e due testimoni, presi a caso", ha raccontato la cantante in una intervista a Vanity Fair a proposito del suo grande giorno. E ha poi svelato qualche dettaglio in più sull'uomo che è riuscito a conquistarla e farla innamorare, tanto da portarla a convertirsi all'ebraismo:

Lui non ama essere pubblicato. Meir è un cohen, un ortodosso, e come tale si può sposare solo con donne ebree dalla nascita. La nostra storia risulta fuori dalle righe, e lui ci soffre. L’unico posto dove organizzano nozze con israeliani, validi in tutto il mondo, è Cipro. In giornata abbiamo preso l’aereo, siamo atterrati, abbiamo firmato e siamo rientrati in Italia. È stato surreale

La fine del matrimonio e il rapporto con l'ex marito Meir Cohen

Ad oggi Chiara Iezzi non è più sposata con Meir Cohen. Il loro matrimonio è arrivato al capolinea, anche se non si sa con certezza dopo quanto tempo. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi nel 2019, la cantante parlava già dell'uomo come il suo ex marito, spiegando di essere rimasta in buoni rapporti con lui, ma senza volersi sbilanciare troppo: "Siamo amici, a volte collaboriamo. Mi ha seguita sul set per un docufilm girato a Los Angeles e forse produrremo qualcosa insieme. Ma di lui non voglio dire di più".

La vita privata di Chiara Iezzi: nessun fidanzato sui social

Controllando il suo profilo social, Chiara Iezzi oggi sembrerebbe single. Tra i suoi post e le sue storie Instagram, infatti, non c'è nessun indizio che lasci pensare che nella sua vita ci sia un altro uomo dopo la fine del matrimonio con l'ex marito Mehir Cohen. Tuttavia si tratta solamente di una ipotesi, dal momento che non c'è nessuna certezza e per il momento non è dato sapere se l'artista stia frequentando qualcuno che per il momento preferisce tenere segreto.