La trasformazione di Oriana Marzoli, la concorrente del GFVip prima e dopo la chirurgia Un corpo mozzafiato che Oriana sostiene essere del tutto al naturale, ad esclusione del seno che avrebbe rifatto ben tre volte. Secondo gli esperti però, l’influencer venezuelana avrebbe fatto ben più spesso ricorso al chirurgo, per la sua vita da vespa e per i lineamenti del viso.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oriana Marzoli è la gieffina che sta facendo impazzire gli uomini della Casa. A finire nella sua rete è stato sin da subito Antonino Spinalbese, rapito dal fascino sudamericano dell’influencer, che in qualche modo lo fa pensare alle donne di casa Rodriguez, come lui stesso ha ammesso. Già nota alla tv spagnola, Oriana è cambiata parecchio nel corso degli anni e, nonostante abbia sempre negato, sarebbero diversi i ritocchi chirurgici ai quali si è sottoposta.

Oriana si sarebbe rifatta il seno tre volte

Un corpo mozzafiato, quasi da bambola, che Oriana sostiene essere quasi del tutto al naturale. Come riporta il sito di gossip di TeleCinco, la gieffina avrebbe ammesso soltanto di essersi rifatta il seno (finendo sotto ai ferri per ben tre volte) e di aver fatto ricorso all’acido ialuronico per rimpolpare le labbra. In quanto al fisico, Oriana sostiene sia frutto di predisposizione genetica e duro lavoro in palestra. Nessun ritocco nemmeno al naso o agli zigomi, sostiene. “La verità è che mi sono operata solo al seno, perché quando ho iniziato televisione era piatto… sentivo che mi mancava qualcosa per sentirmi più donna”, ha raccontato sul suo canale MTMAD. Eppure il suo cambiamento fisico da quando la tv spagnola l’ha conosciuta nell’ambito del dating show Hombres y Mujeres appare evidente.

Il parere del chirurgo e la verità sui ritocchi di Oriana

In Spagna, dove Oriana è già nota alle cronache rosa da diverso tempo, i sui cambiamenti fisici sono stati messi in evidenza in più circostanze, anche sul web. Il sito spagnolo ha interpellato il dottor Luis Vecilla, esperto in chirurgia estatica, che assicura come Oriana abbia fatto ricorso anche spesso ai ritocchini. Non solo seno e naso, l’influencer dovrebbe la sua vita da vespa ad una vaser lipo, una tecnica mini invasiva per eliminare grasso dall’addome. Ciò che colpisce di più il medico però è l’aspetto della mascella: secondo il medico sembra che Oriana si possa essere sottoposta ad sin intervento di chirurgia maxillo facciale per correggere il morso, oltre ad un filler per eliminare tessuto adiposo dal viso.