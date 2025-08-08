La storia di Bebe Vio e Gianmarco Viscio procede a gonfie vele, la romantica festa in spiaggia per i trent’anni di lui

Bebe Vio e Gianmarco Viscio sono più innamorati che mai. I due fanno coppia fissa da più di due anni, ma avevano reso pubblica la loro storia solo lo scorso febbraio, con uno scatto su Instagram. Da allora, di nuovo il silenzio, spezzato adesso da un servizio fotografico che li ritrae affiatati durante la festa in spiaggia a Sabaudia per il compleanno di lui.

Bebe Vio e il fidanzato Gianmarco Viscio sono più innamorati che mai. I due fanno coppia fissa da più di due anni, ma avevano reso pubblica la loro storia solo qualche mese fa, attraverso uno scatto su Instagram. Da allora, di nuovo il silenzio, spezzato adesso da un servizio pubblicato sul settimanale Gente, che li ritrae complici e affiatati durante la festa in spiaggia a Sabaudia in occasione del compleanno di lui. Le ultime immagini insieme risalivano allo scorso febbraio.

Bebe Vio e Gianmarco Viscio ancora insieme, gli scatti in spiaggia a Sabaudia

A confermare che la loro storia stia procedendo a gonfie vele è il settimanale Gente, che nel numero di questa settimana ha dedicato un intero servizio alla coppia, per raccontare la serenità e l'amore che continua a legarli da oltre due anni. Tra risate, balli e abbracci, la schermitrice e il suo fidanzato si sono ritrovati insieme ad alcuni amici in spiaggia, a Sabaudia, per festeggiare il trentesimo compleanno del calciatore. Durante i festeggiamenti, non sono mancati momenti romantici tra i due, che dimostrano ancora una volta quanto siano innamorati l'uno dell'altra.

La storia d'amore segreta e la prima foto ufficiale dopo due anni

Non è una sorpresa che gli aggiornamenti sul prosieguo della loro storia d'amore siano arrivati non dai diretti interessati. I due, infatti, hanno sempre voluto mantenere un certo riserbo sulla loro storia. A uscire allo scoperto fu per prima la schermitrice lo scorso febbraio, che su Instagram postò alcuni scatti insieme a Viscio, ufficializzando la loro relazione. Su di lui non si hanno molte informazioni, visto che i suoi profili social sono privati. Quello che si sa è che ha 3o anni, è di Roma e che fino al 2023 ha giocato come calciatore professionista in una squadra di Serie B di calcio a 8, la George Best Team, come difensore.