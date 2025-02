video suggerito

Bebe Vio ufficializza la storia d’amore con Gianmarco Viscio, la prima foto di coppia sui social Bebe Vio esce allo scoperto con Gianmarco Viscio. La campionessa di scherma ha pubblicato sui social la prima foto ufficiale con il fidanzato. La loro storia d’amore sarebbe iniziata nel 2022, quando furono paparazzati per la prima volta dal settimanale Chi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bebe Vio esce allo scoperto con Gianmarco Viscio. La campionessa di scherma paralimpica ha pubblicato sui social la prima foto ufficiale con il fidanzato. La loro storia d'amore sarebbe iniziata nel 2022, quando furono paparazzati per la prima volta dal settimanale Chi. Un anno dopo si vociferava che fossero anche vicini alle nozze. La schermitrice non aveva però mai reso pubblica la relazione e oggi, a distanza di circa 3 anni, ha scelto di farlo raccontando un viaggio esotico fatto con il compagno.

La prima foto ufficiale con il fidanzato Gianmarco Viscio

Con alcuni scatti pubblicati su Instagram, Bebe Vio ha reso pubblica la sua storia d'amore con Gianmarco Viscio. Le foto in questione mostrano il racconto di un viaggio fatto in "paradiso", come la schermitrice l'ha definito. I due hanno passato alcuni giorni lontano dalla città, al mare, all'insegna del sole e del relax. La coppia si abbraccia e appare felice e spensierata in spiaggia. "10 giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso", ha scritto.

I due sono una coppia dal 2022, il gossip sulle nozze

Bebe Vio e Gianmarco Viscio erano stati paparazzati per la prima volta insieme nel settembre 2022 dal settimanale Chi. Lui ha 30 anni ed è un giocatore dilettante di calcio a otto, che ha militato nel ruolo di difensore in una squadra di serie B. I due hanno preferito rimanere lontano dai riflettori e mantenere piuttosto privata la loro relazione. Sempre il settimanale Chi, a distanza di qualche mese, aveva parlato anche di nozze, dopo averli paparazzati di nuovo mentre si scambiavano teneri baci e abbracci. "Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno", aveva fatto sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini.