La stellina della Disney Skai Jackson arrestata per violenza domestica: ha picchiato il compagno L'attrice Disney è stata arrestata per violenza fisica nei confronti del compagno, la cui identità è rimasta riservata. Entrambi avevano negato di aver avuto un alterco, ma le telecamere di sorveglianza hanno raccontato un'altra storia.

Skai Jackson, ex stellina della Disney nota a livello internazionale per il ruolo di Zuri Ross nella serie televisiva Jessie, è stata arrestata per violenza domestica. Ha aggredito e picchiato il suo compagno, secondo Tmz. Il giornale di Hollywood ha cercato immediatamente di contattare rappresentanti della divetta, ma non hanno ricevuto alcuna risposta. Fonti vicine alle forze dell'ordine hanno fatto sapere a Tmz che l'attrice è stata arrestata dopo aver ricevuto una chiamata. Arrivati sul posto, l'abitazione di lei, gli agenti sono intervenuti nel mezzo dell'alterco. Anche il compagno è stato, dapprima, trattenuto.

L'attrice ha negato di aver fatto violenza

Secondo quanto riportato da Tmz sia Skai Jackson sia il suo compagno hanno negato di aver utilizzato violenza fisica l'uno sull'altro. Lei avrebbe detto agli agenti che erano felicemente fidanzati e che stanno aspettano un bambino. Le riprese video, però, hanno detto altro. Jackson è stata arrestata per violenza domestica mentre il compagno, la cui identità resta riservata, è stato rilasciato. L'attrice è stata comunque rilasciata poche ore dopo su cauzione.

La carriera di Skai Jackson

Nata l'8 aprile 2002, Skai Jackson diventa immediatamente popolare per il ruolo di Zuri Ross nella serie televisiva Jessie. È il 2011. Prima ancora, però, aveva esordito a soli 5 anni, come comparsa nel film Liberty Kid del 2007 interpretando Destiny. La carriera da bambina prodigio prosegue con The Rebound – Ricomincio dall'amore, poi ne I Puffi doppiando una tifosa di calcio. Nel 2009 entra a far parte del cast nella serie animata Bubble Guppies – Un tuffo nel blu e impari di più doppiando un personaggio di nome Little Fish. Particolarmente prolifica la carriera di doppiatrice: è in Ultimate Spider-Man e Dragons – Squadra di Salvataggio. È stata anche la protagonista del videoclip Panini di Lil Nas X.