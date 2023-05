La prima foto di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo la scelta a Uomini e Donne Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si mostrano in un primo scatto insieme, pubblicato tra le storie Instagram della 29enne. I due si abbracciano sorridenti dopo la scelta a Uomini e Donne dello scorso 12 maggio.

A cura di Ilaria Costabile

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini da quando abbandonato insieme Uomini e Donne, non erano mai comparsi in una foto che li ritraesse nei primi momenti successivi alla scelta. Ebbene, a qualche giorno di distanza, però, è l'ex tronista a pubblicare un primo scatto sorridente insieme alla sua dolce metà.

La prima foto insieme

Abbracciati e immersi nel verde sorridono guardando nella telecamera del telefono, così Nicole e Carlo, si mostrano dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme, a seguito di un percorso fatto di alti e bassi, incomprensioni, ma dopo il quale entrambi hanno riconosciuto l'uno nell'altra la persona giusta con cui costruire qualcosa anche fuori, o almeno provarci. Ed ecco che la 29enne pubblica tra le sue storie su Instagram uno scatto, il primo insieme lontano dal programma di Canale 5, con un cuoricino a corredo. Qualche ora prima, invece, lui aveva "incorniciato" uno dei momenti della fatidica scelta, in cui erano intenti ad abbracciarsi, scrivendo: "Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io". Una dedica in piena regola, ma d'altronde il corteggiatore aveva già espresso in puntata di provare un sentimento nei confronti di Nicole.

La scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne

Nella puntata in onda lo scorso 12 maggio, Nicole Santinelli ha fatto la scelta preferendo Carlo ad Andrea Foriglio. La tronista ha ammesso di non aver notato il suo corteggiatore finché lui non ha fatto un intervento che l'ha incuriosita e da quel momento è iniziata la conoscenza tra i due. Non sempre la 29enne ha rivelato di essersi sentita capita, spesso avrebbe voluto qualcosa che non è arrivato, ma poi incontro dopo incontro è arrivata ad ammettere: "Nella seconda esterna, per la prima volta, sei riuscito a tirar fuori il mio lato nascosto. I tuoi occhi mi trasmettono sicurezza e protezione. Io sono convinta di poche cose nella vita, però credo in quell'abbraccio in cui mi sento protetta, in quello sguardo. Penso di aver trovato l'uomo che desideravo e sognavo".