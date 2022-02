La ginnasta Simone Biles si sposa con Jonathan Owens: “Il sì più facile” Simone Biles, star della ginnastica mondiale, si sposa con Jonathan Owens, giocatore di football americano. La romantica proposta sotto un gazebo illuminato dal sole. Lei, emozionata, ha detto sì e ha poi dato la notizia su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Simone Biles si sposa. La ginnasta di fama internazionale, 24 anni, campionessa olimpica a Rio 2016 e vincitrice per 5 volte del titolo mondiale, è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita insieme a Jonathan Owens. Anche lui sportivo, giocatore di football americano nella squadra dei Huston Texans, le ha chiesto la mano inginocchiandosi romanticamente con un anello in mano. E lei, emozionata, ha detto sì. L'annuncio con un post su Instagram e alcuni scatti del momento: "Il sì più facile".

La romantica proposta di matrimonio

Sotto un romantico gazebo illuminato dal sole, Jonathan Owens si è inginocchiato davanti a Simone Biles con un anello in mano e le ha chiesto di diventare sua moglie. Lei, incredula ed emozionata, ha detto sì. Dopo la fatidica risposta, la coppia di futuri sposi si è lasciata trasportare dal momento, lasciandosi andare a baci e abbracci. La ginnasta ha poi dato la lieta notizia a tutti con un post su Instagram, accompagnato dagli scatti di quel momento e scrivendo: "Il sì più facile. Non vedo l'ora di stare sempre e per sempre con te, sei tutto quello che ho sempre sognato e di più. Ora sposiamoci".

L'amore tra Simone Biles e Jonathan Owens

Simone Biles e il suo futuro marito si sono conosciuti poco prima dello scoppio della pandemia. Un amore relativamente recente che, però, ha avuto tutto il tempo di diventare profondo e sincero durante il lockdown. I due atleti, lei ginnasta di fama internazionale e lui giocatore della NFL, hanno condiviso fin da subito la quotidianità e anche le sfide dei loro rispettivi sport. Simone Biles è sempre stata la prima tifosa del fidanzato e ha seguito fin da subito le sue partite, cercando di non lasciarlo mai da solo. E d'altra parte anche lui l'ha sempre supportata nelle competizioni più difficili, come le Olimpiadi di Tokyo 2020, quando si è ritirata, scoppiando in lacrime, per colpa di "un demone dentro la sua testa". Troppi occhi puntati di su di lei, la pressione di dover essere sempre la migliore, l'hanno fatta crollare. Ma non era sola: il futuro marito l'ha sempre sorretta quando stava per cadere, comprendendola, incoraggiandola e dandole ciò di cui aveva bisogno in quel momento. Ora, a distanza di mesi, Simone Biles è tornata a sorridere e accanto alla sua dolce metà appare leggera e sollevata, pronta a un nuovo capitolo della sua vita.