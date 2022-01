La figlia di Reese Witherspoon fa coming out: “Attratta dalle persone di entrambi i sessi” Ava Philippe è la bellissima figlia di Reese Witherspoon. La 22enne ha fatto impazzire in fan quando su Instagram ha rivendicato il suo orientamento sessuale, aperto verso le persone di ogni sesso. Attualmente però sarebbe fidanzata con Owen Mahoney.

A cura di Giulia Turco

Ava Philippe è la figlia 22enne di Reese Witherspoon, nata dal matrimonio ormai concluso con Ryan Phillippe. Mamma e figlia si somigliano in maniera incredibile e i siti di gossip le hanno spesso paragonate a sorelle. Finora Ava non si è mai esposta sulla sua vita privata, ma negli ultimi giorni ha scelto di condividere il suo orientamento sessuale, scatenando la curiosità dei suoi fan (1 milione solo su Instagram).

Ava Philippe è fidanzata con Owen Mahoney

Rispondendo ad una sessione di domande dei suoi follower, Ava Phillippe ha risposto a chi le ha chiesto il suo orientamento sessuale: "Sono attratta dalle persone, qualunque sia il loro sesso", ha fatto sapere. Per evitare qualunque tipo di polemica, la 22enne ha giocato d'anticipo: "Promemoria veloce: bloccherò tutti gli utenti che postano messaggi odiosi", ha scritto. "Sul mio profilo Instagram non c'è posto per crudeltà o incitamento al rancore. Pace e amore". Attualmente la modella è fidanzata con Owen Mahoney, studente della prestigiosa University of Berkeley in California. Il loro amore è nato proprio al College e uno dei loro primi baci era stato catturato dai paparazzi nel 2019.

Chi è Ava Philippe

Ava Philippe è una studentessa di 22 anni che frequenta il College in California, non lontano da mamma Witherspoon. Nonostante la giovane età, da adolescente si è avvicinata al mondo della moda e ha lavorato per diversi marchi importanti come Tiffany&Co. I genitori però le hanno insegnato a mantenere ben saldi i piedi per terra, tanto che per un periodo ha lavorato come cameriera in un ristorante italiano di Los Angeles. È nata dal matrimonio dell'attrice con Ryan Philippe, durato dal 1999 al 2006 ed è la sorella maggiore di Deacon, secondogenito della coppia nato nel 2003. Fu Witherspoon chiedere il divorzio a causa dei presunti tradimenti da parte del marito. Gli ex coniugi in seguito hanno ripristinato un rapporto civile, soprattutto per il bene dei figli.