Serena Grandi: “Ho fatto coming out al posto di mio figlio, ma lui ne fu felice” Serena Grandi si racconta parlando della sua vita tra cinema e amore, quello più forti di tutti per suo figlio Edoardo con cui ha un rapporto di grande complicità. Ma tra sofferenze e scoperte, l’amore è stato sempre al centro della sua esistenza.

Serena Grandi è una delle attrici più note dello spettacolo italiano, con una carriera che l'ha portata a girare film a profusione, diventare un'icona di bellezza e sensualità, ma anche una donna con un carattere forte e volitivo, capace di superare gli ostacoli con determinazione, pur avendo sofferto tanto, e dimostrando di avere dalla sua sempre un'alternativa valida, in grado di riportare la luce anche nei momenti più bui: "I gatti vivono sette vite, io ne ho vissute dieci. Ne ho combinate più di Carlo in Francia. Ho un’abilità nel mettermi nei guai e nel salvarmi all’ultimo minuto. Sono Ariete, testarda, tocco il baratro e risalgo. L’Araba Fenice. Si accende una lucina dentro di me e rinasco". Tra le tante gioie della sua vita, l'amore per suo figlio Edoardo, è stato il motore che le ha permesso di andare avanti e superare le difficoltà, come racconta in un'intervista al Corriere della Sera.

La complicità con suo figlio Edoardo

Diva del cinema Anni 80, Serena Grandi è stata protagonista di film che sono diventati iconici, ne ha girati almeno 15 in soli tre anni, una vita vissuta tra un ciak e l'altro, sempre accanto a suo figlio Edoardo: "L’ho tirato su da sola, lo portavo con me sui set". Il suo è stato l'amore di una madre disposta a tutto pur di proteggere suo il suo bambino: "Andammo via da Roma perché era bullizzato. Edoardo è gay, ricordo le scritte sotto casa. Una sofferenza continua. Tornai nel buen retiro della mia terra, a Rimini". La sua omosessualità fu rivelata in televisione proprio da lei, quando suo figlio ancora non aveva fatto coming out, il tutto nello show più guardato di sempre, il Grande Fratello Vip: "Quel programma è un esperimento antropologico, ti vengono fuori cose che non gestisci razionalmente. A dire il vero mi scappò detto che è gay mentre parlavo con Cristiano Malgioglio. Ho fatto coming out al suo posto. Edoardo ne fu felice, si sentì liberato. È molto maschile ma ha un’anima femminile, mi consiglia su un paio di scarpe, un acquisto".

Gli amori di Serena Grandi

Una donna che ha folgorato tanti uomini, innamorata di pochi, tra cui Beppe Ercole, suo marito da cui si è separata dopo undici anni di matrimonio e svariati tradimenti: "Sapevo di avere sposato un playboy, ma avevo 23 anni, vai a capire. Tutti quei suoi tradimenti… Nelle interviste mi chiedono sempre: come si faceva a tradire una come me? Posso dirlo? Ero bella come il sole. Ci pensarono gli avvocati a rovinare il rapporto tra di noi, dopo la separazione. Avrei preferito non avere gli alimenti ma che fosse più presente come padre". Una donna passionale Serena Grandi, che dall'amore non è mai fuggita, tanti gli uomini che l'hanno desiderata e hanno fatto pazzie per lei: "Uno mi regalò una Ferrari bianca, poi tanti gioielli. Agnelli mi chiamava ogni giorno alle sei del mattino, ma per lui sarei stata solo un numero". E per non farsi mancare nulla, poi, c'è stato un momento in cui ha provato un forte trasporto anche per una donna:

