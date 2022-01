La donna coinvolta nell’incidente d’auto di Arnold Schwarzenegger è una sua fan Nell’incidente d’auto dello scorso weekend che ha visto protagonista Arnold Schwarzenegger è rimasta coinvolta anche una donna. Si tratta di una fan del divo.

A cura di Ilaria Costabile

Arnold Schwarzenegger è stato vittima lo scorso fine settimana di un incidente d'auto a Los Angeles, in cui la sua macchina ha subito dei danni piuttosto evidenti e nello scontro, sebbene l'attore sia rimasto illeso, pare che una donna abbia riportato qualche piccolo trauma. Secondo quanto riportato dalla testata americana TMZ, ad essere coinvolta nell'incidente è stata una fan del divo americano, Habiba Muminova, che si occupa di portare in ospedale, o dal medico, persone che hanno bisogno di sottoporsi a delle visite e non possono andare da soli.

Il racconto della donna coinvolta

La donna, sconvolta dall'incredibile coincidenza, avrebbe raccontato la vicenda a tutti i suoi conoscenti sottolineando l'incontro con l'attore americano, sebbene la circostanza non sia stata delle migliori. Muminova racconta che l'urto con l'automobile di Schwarzenegger sia stato talmente forte da farle credere di essersi lesionata la spina dorsale, tanto è vero che dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti, affinché si possano escludere in via definitiva dei possibili danni. Le immagini riportate dalla testata americana, d'altronde, mostrano il luogo dell'incidente in cui sono evidenti le macchine completamente danneggiate. Secondo il racconto della donna l'incidente sarebbe avvenuto improvvisamente, mentre lei si trovava ferma al semaforo in attesa di poter accedere al Sunset Boulevard di Los Angeles, in quel momento la macchina del divo si è inchiodata su un'altra vettura rossa sul posto, per poi schiantarsi su quella della Muminova che, impaurita dall'accaduto, non aveva riconosciuto l'attore alla guida.

La colpa dell'incidente sarebbe di Schwarzenegger

Schwarzenegger è rimasto illeso, ma nel racconto a TMZ Habiba Muminova dichiara di essere uscita dal finestrino della sua auto, dato che le portiere erano bloccate dal SUV dell'ex governatore della California. Ovviamente l'incidente ha avuto delle ripercussioni sulla donna che, infatti, ha visto distruggersi sotto i suoi occhi il principale mezzo del suo lavoro, ragion per cui ha dichiarato di aver contattato un legale per una consulenza. Secondo la polizia del posto, raggiunta dalla testata, pare che la colpa dello scontro sia da attribuire all'attore, sebbene sul momento non abbia ricevuto neanche una multa.