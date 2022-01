Incidente in auto per Arnold Schwarzenegger, una donna ferita finisce in ospedale L’ex governatore della California è rimasto vittima di un incidente a Los Angeles. Schwarzy ne esce completamente illeso, piccole ferite per una donna.

A cura di Andrea Parrella

Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un incidente d'auto nel pomeriggio di venerdì. L'attore ed ex governatore della California si trovava a Brentwood, Los Angeles, quando è avvenuto l'incidente in seguito al quale una donna è andata in ospedale per ferite non gravi, mentre l'attore, stando a quanto riportano i media americani, ne è uscito completamente illeso.

È Tmz a descrivere le dinamiche dell'incidente, spiegando che Schwarzenegger era alla guida quando è avvenuto lo scontro a un incrocio. Nell'incidente sono state coinvolte altre due auto, con la donna a bordo di una delle vetture che è stata trasportata nella struttura ospedaliera più vicina, per fortuna non riportando danni gravi, come racconta il Los Angeles Times.

L'attore ne esce illeso

A poche ore dall'incidente è stato un portavoce di Schwarzenegger a fornire rassicurazioni in merito alle condizioni di salute dell'attore, spiegando come Schwarzy ne sia uscito completamente illeso e senza alcun segno dell'impatto. Secondo quanto riportano altri giornali locali, si è trattato di un puro incidente e non è stata trovata traccia alcune di alcol e sostanze stupefacenti.

Sono state pubblicate anche alcune foto del momento dell'impatto, che ritraggono l'ex governatore della California in prossimità della sua auto danneggiata. Nelle immagini compare anche l'attore Jake Steinfeld, amico di lungo corso di Schwarzenegger, ma non è chiaro se fosse uno dei passeggeri a bordo, oppure abbia semplicemente raggiunto l'ex governatore sul luogo dell'incidente.

Da attore a politico

Arnold Schwarzenegger è certamente uno dei volti più celebri di Hollywood. Ha raggiunto il successo mondiale definitivo a cavallo tra anni '80 e '90, quando divenne una vera e propria celebrità di livello internazionale. La sua carriera politica ha avuto inizio nei primi anni Duemila e lo ha visto occupare la poltrona di governatore dello Stato della California fino al 2011. Successivamente Schwarzenegger è tornato al suo lavoro nel mondo dell'intrattenimento, prendendo parte a diversi film.