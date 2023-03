La dedica di Justin Timberlake per il compleanno della moglie Jessica Biel: “Sono così fortunato” Jessica Biel compie 41 anni e Justin Timberlake non perde occasione per fare alla moglie una bellissima dedica per il suo compleanno sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Jessica Biel compie 41 anni. L'attrice americana festeggia il suo compleanno insieme a suo marito Justin Timberlake che, infatti, ne ha approfittato per farle una bellissima dedica pubblicando dei loro scatti affiancati a delle foto che ritraggono la moglie in vari momenti vissuti fianco a fianco. Il cantante, inoltre, sembra averle fatto un regalo davvero indimenticabile.

La dedica di Justin Timberlake

Sebbene non siano mancate voci di crisi, sin dai primi momenti della loro storia d'amore, sembra invece che il matrimonio tra Justin Timberlake e Jessica Biel vada a gonfie vele. Il cantante è sempre più innamorato della sua dolce metà e lo dimostra anche nello scriverle un breve messaggio per celebrare il suo compleanno, dove non si reprime in fatto di complimenti e dichiarazioni che, senza dubbio, renderanno più che felice l'attrice. La pop star, infatti, scrive:

Lasciate che vi parli di quest'essere umano… lei è la più cazzuta, la più graziosa, la più bel SOGNO di compagna che avrei mai potuto desiderare. E oggi è il suo compleanno! Sono così contento che sei nata amore mio E, sono così fortunato che tu abbia scelto di intraprendere questa cosa chiamata vita con me. Stai invecchiando come un buon vino!!!! Ti amo da morire. —Huz

L'anello indossato da Jessica Biel

Intanto la festeggiata sul suo profilo Instagram, pubblica alcune foto in cui compare insieme al marito e dalle quali è ben evidente un anello, piuttosto luminoso e di una certa fattezza, che compare all'anulare, proprio accanto alla fede. Biel scrive come didascalia degli scatti: "Vibrazioni di compleanno così luminose che ho dovuto vederle con il mio terzo occhio. Grazie per tutti gli auguri!". Qualcuno commenta ironizzando proprio sull'anello e scrivendo: "Ma il tuo terzo occhio lo porti al dito", sottolineando la grandezza del gioiello. Si presume, quindi, che quello indossato sia un bel regalo di compleanno fattole dal cantante e che, almeno a quanto sembra dalle foto, pare sia stato particolarmente gradito.