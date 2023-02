Chiara Ferragni fa una sorpresa alla moglie di Gianni Morandi: la stola con la dedica del cantante Chiara Ferragni durante la serata finale del Festival di Sanremo 2023 ha fatto una sorpresa ad Anna, la moglie di Gianni Morandi. “Ti risposerei altre mille volte”, il testo scritto sulla stola è una dedica che Gianni Morandi fece alla sua metà su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston, nella serata finale del Festival di Sanremo 2023, ha fatto un regalo ad Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi. "Volevo ringraziarti per tutto il supporto, ti regalo una stola con una dedica diversa da quella che avevo io. È una dedica che ti ha fatto Gianni Morandi sui social", le parole della co-conduttrice della kermesse.

La stola con la dedica di Gianni Morandi: "Ti risposerei altre mille volte"

Sul coprispalle che Chiara Ferragni ha fatto realizzare per Anna Dan c'è scritto: "Ti risposerei altre mille volte". La donna, in prima fila seduta al fianco di Giovanna Civitillo, si è commossa: ha baciato appassionatamente il marito Gianni Morandi, poi ha ringraziato la Ferragni per la piacevole sorpresa. Si tratta della dedica che il cantante fece alla moglie in occasione del loro 17esimo anniversario di matrimonio.

La storia d'amore di Gianni Morandi e Anna Dan

Anna Dan è una delle protagoniste indiscusse della vita di Gianni Morandi e anche dei profili social del cantante nonché co-conduttore della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Si sono sposati nel 2004, ma il loro amore iniziò 10 anni prima. La cerimonia intima a Monghidoro, paese d'origine del cantante, sancì il loro amore: Anna è dirigente di una società informatica ed è più giovane di Morandi di 12 anni. Dal loro legame nel 1997 è nato Pietro che si diletta rapper.

La donna è stata una presenza costante nella vita dell'artista che ha sempre mostrato il suo amore anche pubblicamente: "Ti amo molto più di quando ti ho conosciuta" scrisse Morandi in occasione di uno degli ultimi compleanni della moglie. Anna Dan ha vissuto con Gianni Morandi anche il momento difficile presentatosi dopo l'incidente alla mano del cantante: "Quando l'ho visto appoggiarsi al muretto del camino, per la prima volta l'ho visto fragile", le parole al Corriere della Sera.