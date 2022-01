Kristen Stewart: “Sposerei Dylan Meyer anche questo fine settimana e senza dirlo a nessuno” Kristen Stewart e Dyaln Meyer sono ormai in procinto di sposarsi dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore. L’attrice ha dichiarato di essere talmente innamorata da poter sposare la sua compagna anche senza comunicarlo a nessuno.

A cura di Ilaria Costabile

L'amore tra Kristen Stewart e Dylan Meyer va ormai a gonfie vele, le due sono ufficialmente fidanzate e sono prossime al matrimonio. L'attrice americana, protagonista del film Spencer, ha dichiarato in una recente intervista al The Late Show with Stephen Colbert, di desiderare una cerimonia intima, rivelando di non essersi preoccupata di organizzare tutto nei minimi dettagli, dal momento che non è mai stata una sua dote, ma ha rivelato di essere fortemente innamorata della sua compagna: "La sposerei anche domani mattina".

L'amore di Kristen Stewart per la sua Dylan

La star americana si è detta felice e soddisfatta dal punto di vista lavorativo, ma anche particolarmente appagata sentimentalmente, tanto da non desiderare grandi festeggiamenti per il giorno tra i più importanti della sua vita, ma l'importante sta nel rendere giustizia ad un amore così forte e totalizzante: "Non sono brava a pianificare. Non so pianificare nemmeno la cena. So che voglio sposare Dylan. E sono così poco formale che potremmo sposarci senza dire niente a nessuno anche questo fine settimana. E poi festeggiare con un grande party". Eppure il loro amore è nato quasi per caso, sebbene si conoscessero già da anni dopo il primo incontro sul set di un film, è solo nel 2019 a casa di un amico comune che si sono scrutate, notate e avvicinate.

Kristen Stewart e Dylan Meyer

Il momento più bello, secondo Kristen Stewart è stata la dichiarazione d'amore che lei le ha fatto una sera. La più sgangherata possibile: "Era tardi, eravamo in un bar terribile, c’erano le sue amiche. Quando sono uscite le ho detto: Oh amica, sono così innamorata di te". E se la prima a rivelare il proprio amore è stata l'attrice che ha prestato il suo volto a Lady D, a chiederle di stare al suo fianco per tutta la vita è stata Dylan: "Mi ha fatto lei la proposta. Quando si tratta di due ragazze non sai mai a chi è delle due che spetti il compito, per così dire. Almeno, noi due non lo sapevamo. Così alla fine Dylan ha deciso di prendere in mano la faccenda e lo ha fatto lei. E niente, è stato bellissimo".