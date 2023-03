Keyla Alves al GF Vip brasiliano: “Neymar propose un incontro a tre con me e mia sorella gemella” Una confessione piccante arriva dal Grande Fratello Vip brasiliano. Keyla Alves, pallavolista e modella di Onlyfans, ha raccontato che Neymar le avrebbe fattorina proposta piccante: trascorrere una notte con lei e la sorella gemella Keyt.

A cura di Stefania Rocco

Una proposta piccante di Neymar alla ex pallavolista e modella di Onlyfans Keyla Alves ha catturato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip brasiliano. A raccontare l’episopdio che riguarderebbe presumibilmente il campione del Paris Saint German è stata la donna che ha svelato di avere ricevuto un invito da parte del campione a raggiungerlo. A una condizione che avrebbe fperò fatta naufragare la trattativa.

La modella di Onlyfans: “Se avesse invitato solo me, sarei volata a Parigi”

Concorrente del reality show, Keyla ha raccontato nella Casa la proposta che avrebbe ricevuto da Neymar. “Sai cosa mi ha detto? Mi ha fatto una proposta forte. Si è offerto di uscire con me e mia sorella. Si è sbagliato di grosso su noi due. Se mi avesse mandato un messaggio per uscire con me, sarei andata subito a Parigi da lui. Però quello che mi ha chiesto è fuori! Non farei mai quello che voleva”. Proposta naufragata dunque. Keyla non ha accettato l’invito a raggiungere il campione insieme alla sorella. Neymar non ha commentato l'ultimo pettegolezzo che lo riguarda.

La passione di Neymar per Chiara Nasti

Ma Keyla Alves non è l’unica influencer ad avere acceso la curiosità di Neymar. Pare che anche l’italiana Chiara Nasti – da tempo legatissima al compagno Mattia Zaccagni che l’ha resa mamma del piccolo Thiago – avesse fatto breccia nel cuore del campione del Paris Saint German. Chiara, però, non avrebbe manifestato alcuna disponibilità di fronte all’ipotesi di una conoscenza. “Il giocatore del Paris Saint Germain ha letteralmente perso la testa perla nostra influencer e blogger Chiara Nasti e non si nasconde. Non c’è foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar. Lui sta facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei non cede”, aveva scritto il settimanale Chi nel 2021.