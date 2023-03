Caos nella Casa del GF Vip, Oriana origlia un confessionale di Daniele: “Ecco perché sta con me” Scoppia l’ennesimo caso nella Casa del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli ha origliato un confessionale di Daniele Dal Moro che, pensando di non essere ascoltato, avrebbe confessato a un autore di sentirsi obbligato a stare con lei anche se non vuole: “Altrimenti pazzo per un figlio di put***”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scoppia l’ennesima bomba nella Casa del Grande Fratello Vip. All’indomani di una puntata complicata che ha visto nuovamente finire nell’occhio del ciclone il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la concorrente venezuelana ha origliato un confessionale del coinquilino che sarebbe dovuto rimanere segreto. Si sarebbe trattato di uno sfogo che Daniele ha avuto con uno degli autori del programma, al quale avrebbe confessato di non volere stare con Oriana ma di sentirsi obbligato per motivi di immagine. Ferita, Oriana ha dato in escandescenze.

Che cosa avrebbe detto Daniele Dal Moro nel confessionale

Dopo avere ascoltato la conversazione tra Daniele e uno degli autori del GF, Oriana si è allontanata per riferire l’accaduto ai suoi coinquilini. “Diceva che non vuole stare con me ma che non può lasciarmi perché altrimenti io mi metto a letto a piangere e lui, lunedì in puntata, passa come un figlio di put***. Ha detto anche che non ha stimoli per restare perché quattro Grande Fratello non lo vincerà uno come lui ma una come me”, ha confessato Oriana senza riuscire a trattenere le lacrime. E quando le è stato chiesto se fosse sicura di avere sentito bene, non ha avuto dubbi: “Ho sentito benissimo. Daniele non parla, urla”.

Daniele Dal Moro smentisce, a Oriana: “Questo è quello che credi di avere capito”

Daniele, infastidito dal fasto di essere stato ascoltato durante un momento che sarebbe dovuto rimanere privato, ha alzato la voce contro Oriana: “Sei una ragazzina che si arrabbia per quello che crede di avere sentito”. Marzoli, però, è rimasta ferma sulla sua posizione: “Lo hai detto. Non farmi passare per pazza”. “Sei pazza”, ha replicato ancora lui, “Sono qua discolparmi di cose che credi di avere capito che non sono nemmeno reali. Ti rendi conto di come sei messa?”. “Una catastrofe”, l’hanno definita i fan della coppia che, visto come sono andate le cose, sembrerebbe destinata a scoppiare.