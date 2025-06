video suggerito

Kelsey Grammer papà per l'ottava volta, la moglie dell'attore è incinta: "Gravidanza inaspettata" Kelsey Grammer e la moglie Kayte Walsh aspettano il loro quarto figlio insieme, l'ottavo per il celebre attore. Sono stati fotografati insieme per le strade di Londra e l'attrice ha sfoggiato il suo pancione. "Kelsey è felice, è stato di supporto alla moglie durante la gravidanza che, sebbene inaspettata, ha riacceso la scintilla nel loro matrimonio", le parole di una fonte vicina alla coppia.

A cura di Gaia Martino

Kelsey Grammer diventerà papà per l'ottava volta. Il celebre attore e doppiatore di Saint Thomas, 70 anni, e sua moglie Kayte Walsh, 46 anni, aspettano il loro quarto figlio insieme. La notizia arriva dai paparazzi che li hanno beccati insieme per le strade di Londra: le foto, pubblicate da People.com, mostrano la donna con il pancione in bella vista.

Le foto di Kelsey Grammer e Kayte Walsh presto di nuovo genitori

People.com ha reso pubbliche le foto di Kelsey Grammer in compagnia di sua moglie, Kayte Walsh, in dolce attesa. Ha sfoggiato il pancione per le strade di Londra mentre si godeva, insieme al marito, una giornata di relax.

Per loro si tratta del quarto figlio insieme, l'ottavo per il celebre attore noto non solo per aver prestato la voce a Telespalla Bob dei Simpson, anche per i suoi ruoli in film e serie tv tra cui Cin Cin, Transformers 4 – L'era dell'estinzione, Reach Me – La strada per il successo. Una fonte al DailyMail, a proposito della gravidanza, ha raccontato: "Kelsey è felice di vivere una nuova paternità. È stato di supporto alla moglie durante la gravidanza che, sebbene inaspettata, ha riacceso la scintilla nel loro matrimonio".

Kelsey Grammer papà per l'ottava volta

Recentemente Kelsey Grammer parlò del suo rapporto con i figli raccontando di aver "trascurato i primi due": "Sto cercando di rimediare un po'. Sono ancora loro padre, quindi posso sempre avere l'occasione di farmi vedere". L'attore ha avuto 7 figli in quattro matrimoni e presto diventerà papà per l'ottava volta. È stato sposato con l'attrice Doreen Alderman tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, dalla quale ha avuto Spencer Grammer, poi con la ballerina Leigh-Anne Csuhany e successivamente con l'attrice Camille Donatacci. Nel 1992 è nata la figlia Green dalla relazione con Barrie Buckner, poi Mason Olivia e Jude Gordon nati tramite madre surrogata mentre era sposato con Camille Donatacci. Oggi è sposato con la produttrice cinematografica Kayte Walsh, sposata nel 2012, dalla quale ha avuto Faith Evangeline, Kelsey Gabriel e James: prestò nascerà il quarto figlio insieme.