Katy Perry e Justin Trudeau ufficializzano la loro relazione, sui social arrivano le prime foto di coppia

Dopo mesi di indiscrezioni, Katy Perry e Justin Trudeau appaiono insieme sui social durante il loro viaggio a Tokyo: immagini che hanno fatto il giro del mondo e che sembrano confermare la loro relazione.

Non c’è stato un annuncio ufficiale, né un comunicato studiato a tavolino. Solo una serie di scatti condivisi con semplicità: Katy Perry e Justin Trudeau sono apparsi insieme su Instagram, sorridenti, vicini, immersi nel clima vivace di una Tokyo notturna. Immagini che, dopo mesi di indiscrezioni, hanno rapidamente fatto il giro del mondo e che suonano come una conferma definitiva della loro relazione.

I primi scatti insieme sui social

Nelle foto, pubblicate all’interno di un carosello che documenta il viaggio della cantante in Giappone, i due appaiono sereni, complici, rilassati: uno scatto guancia a guancia, un video mentre mangiano sushi, attimi di quotidianità che sorprendono proprio per la loro naturalezza. Katy ha accompagnato il post con una semplice didascalia – “Tokyo times on tour and more” – arricchita da qualche emoji, tra cui un cuore rosso. A rafforzare ulteriormente l’idea di un legame ormai ufficiale è stato anche un gesto di Trudeau: l’ex primo ministro canadese ha ricondiviso su X una foto che li ritrae insieme a una coppia d’eccezione, l’ex premier giapponese Fumio Kishida e sua moglie Yuko. Nel messaggio, ha parlato apertamente di Katy come di qualcuno con cui ha trascorso del tempo insieme.

La conferma dopo mesi di indiscrezioni

Era da mesi che i due erano finiti al centro di voci e sospetti. Tutto era iniziato la scorsa estate, quando erano stati visti a cena a Montréal, e poi durante una delle tappe del tour della cantante, dove Trudeau era stato avvistato tra il pubblico a cantare “Firework”. In autunno, un’altra apparizione insieme a Parigi, mano nella mano dopo aver assistito a uno spettacolo di cabaret, aveva alimentato ulteriormente le ipotesi su una relazione in corso. Eppure, fino a pochi giorni fa, nessuno dei due aveva mai commentato apertamente. Nessuna conferma, nessuna smentita, solo silenzi e immagini rubate. Oggi, invece, a parlare sono i loro stessi profili social.