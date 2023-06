Katie Price mostra il suo nuovo seno rifatto: la misura è quasi un record Sedicesimo intervento chirurgico al seno per Katie Price che arriva adesso a una misura record, ma promette di non fermarsi qui: “Ho già pianificato il 17esimo intervento. Mi piace che il seno sia finto, detesto l’aspetto al naturale”.

Vi ricorderete certamente di Katie Price, no? La modella britannica, già nota per i suoi problemi di salute, le sue dichiarazioni sul tentato suicidio dopo aver rivelato di essere stata stuprata da sei uomini armati in Sudafrica più altre svariate vicissitudini come il disturbo da stress post traumatico. Sono tutte situazioni che, di tanto in tanto, campeggiano nelle prime pagine dei tabloid. Come l'ultima. Il Daily Mail ha spiattellato le sue ultime fotografie con questo titolo: the biggest boob job ever. La modella si è sottoposta a un'operazione chirurgica per aumentare le dimensioni del suo seno: è il sedicesimo intervento per la 44enne che adesso porta una taglia che è equivalente alla nostra 56.

Le misure incredibili di Katie Price

Le misure incredibili di Katie Price sono ben spiegate da qualsiasi legenda online: la nostra 56 equivale a una coppa del diametro di 20.7 centimetri e un peso (per seno) di circa 4.8 chilogrammi. Le misure enormi di Katie Price sono raccolte in un pezzo del Daily Mail pubblicato da Sean O'Grady che mostra e commenta le sue foto più recenti mentre si trova su una spiaggia della Spagna.

"Amo il mio corpo, vorrei avere tette più grandi"

Nelle foto, Katie Price mette in mostra anche la sua ricca gamma di tatuaggi prima di rilassarsi in spiaggia. In una intervista recente, ha promesso che questo non sarà l'ultimo intervento chirurgico. Sta pianificando infatti il suo 17esimo intervento: "È il mio corpo ed è una mia scelta. Le voglio ancora più grandi. Adoro avere grandi tette e un corpo piccolo. Ho sempre amato un corpo di questo tipo. Non mi preoccupa che siano finte, voglio che sembrino così. Non mi piacciono al naturale. Mi piace l'aspetto da pin-up americana vecchio stampo, da vecchia scuola di Playboy. E per questo che io sto lavorando".