Il dramma di Katie Price: “Stuprata da sei uomini armati, per questo ho tentato il suicidio” La modella e influencer ha rivelato un terribile episodio vissuto mentre si trovava in Sudafrica, dove stava girando un reality. Sei uomini l’hanno rapinata e stuprata.

A cura di Daniela Seclì

Nel documentario Katie Price: Trauma and me, la modella torna a parlare dei suoi problemi di salute mentale e degli episodi traumatici che li hanno causati. Price ha raccontato di avere subito uno stupro in Sudafrica. Un episodio gravissimo e doloroso, che l'ha spinta a tentare il suicidio.

La rapina e la violenza mentre lavorava in Sudafrica

I fatti risalgono al 2018. Katie Price ha raccontato in esclusiva al MailOnline che si trovava in Sudafrica, dove stava realizzando delle riprese per il suo reality "Katie Price: My Crazy Life". Era appena partita da Johannesburg con alcuni membri della troupe. Secondo la ricostruzione fatta dalla modella, gli uomini avrebbero fermato l'auto, rubando tutto ciò che c'era all'interno, dai computer ai gioielli, poi l'avrebbero violentata: "Non c'era la sicurezza con noi, se ci fosse stata mi avrebbe aiutato quando sei uomini sono saltati fuori, mi hanno minacciato con una pistola e mi hanno stuprato". La polizia non è riuscita ad arrestare i responsabili.

La modella ha tentato il suicidio

Una volta tornata a casa, Katie Price ha fatto i conti con le conseguenze di quel trauma: "Nel 2018 ho avuto un esaurimento nervoso. Mi è stato diagnosticato un Disturbo da Stress Post-Traumatico. Ho avuto una forma grave di depressione, ho tentato il suicidio perché non volevo più esistere. Ho tentato di uccidermi. Ecco fino a che punto stavo male, ma nessuno lo sapeva". Dopo essersi salvata dal tentativo di suicidio, ha deciso di chiedere aiuto e combattere per stare meglio. Come riporta il Mirror, la modella ha spiegato:

Tutto ciò a cui pensavo erano i volti dei miei bambini. È terribile quando hai problemi di salute mentale. Cosa ha causato il Disturbo da Stress Post-Traumatico? L'episodio in Sudafrica, pensavo che saremmo morti tutti. Ho un rapporto terribile con gli uomini, a causa di tutto quello che mi è successo da quando ero bambina fino a oggi. Quando avevo 7 anni, sono stata stuprata mentre ero al parco.

Katie Price spera, parlando dei suoi traumi, di riuscire a incoraggiare chi ha vissuto la sua stessa esperienza, a chiedere aiuto.