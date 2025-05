video suggerito

Jenny Guardiano sull’amicizia finita con Alessia Pascarella: “Lontana da chi mi toglie luce”, la replica dell’ex di TI Botta e risposta tra Alessia Pascarella e Jenny Guardiano. Le due, che avevano partecipato insieme a Temptation Island 2024, da tempo si sono allontanate e ora spiegano il perché sui rispettivi social. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Botta e risposta tra Alessia Pascarella e Jenny Guardiano. Le due, che avevano partecipato insieme a Temptation Island 2024, il reality condotto da Filippo Bisciglia, da tempo si sono allontanate e ora spiegano il perché sui rispettivi social. "Ho solo scelto di allontanarmi da lei e da tante altre persone, perché conosco il mio valore", le parole dell'ex di Tony Renda.

Le parole di Jenny Guardiano su Alessia Pascarella

Durante la partecipazione al reality estivo di Canale 5, le due avevano stretto un legame saldo, anche a causa delle delusioni comuni subite al tempo dai loro fidanzati, Tony Renda e Lino Giuliano. Sui social, è stata Guardiano ad affrontare per prima l'argomento, rispondendo alla domanda di una follower che le ha chiesto perché non uscisse più insieme a Pascarella. "Mi fate sempre la stessa domanda, non ho litigato con nessuno, ho solo scelto di allontanarmi da lei e da tante altre persone, perché conosco il mio valore".

E ancora: "Sono stata zitta e ferma da troppo tempo, ma siccome che adesso è tempo di rinascita non voglio persone accanto a me che possano distrarmi, togliermi la luce, attaccarmi sui social, anzi voglio pochi amici, che li posso contare in meno delle dita di una mano".

La replica di Pascarella

Dopo aver visto la storia, anche Alessia Pascarella ha deciso di intervenire. "Sono sempre più delusa da come sono andate le cose e da ciò che si continua a dire. Sentire frasi come "togliermi la luce", "attaccare sui social" o "parlare male di lei" è davvero surreale. Io non ho mai attaccato nessuno: semmai mi sono dovuta difendere da accuse senza senso e da atteggiamenti che non meritavo", le parole.

Anche se le persone ti hanno riportato le cose in modo sbagliato, e tu eri in preda alla rabbia, avresti comunque dovuto contare fino a 10 prima di reagire. Quando sarebbe avvenuto questo mio presunto attacco? Se difendersi da accuse infondate è un attacco, allora qualcosa non torna.

Secondo lei, quella della "rinascita" sarebbe solo una messa in scena, una scusa usata dall'ex amica per non prendersi le sue responsabilità: "Per quanto mi riguarda, ho iniziato ad allontanarmi quando ho capito che la persona che conoscevo non era più quella di prima. E per rispetto non entrerò nei dettagli. Questo post non nasce per creare caos, ma per chiarire dopo le tante voci e i messaggi che ho ricevuto. E sinceramente, se davvero volevi evitare tutto questo, potevi raccontare la storia in modo diverso". In ultimo, un riferimento al periodo difficile di Guardiano dopo la morte di suo padre.

La story pubblicata su Instagram da Alessia Pascarella