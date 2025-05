Jenny Guardiano in ospedale a Dubai: “Ero spossata da giorni, pensavo fosse solo stress”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Jenny Guardiano ha raccontato sul suo account Instagram di essere dovuta andare in ospedale, durante la sua vacanza a Dubai, a causa di un malore. L'ex volto di Temptation Island ha però tranquillizzato i suoi followers, spiegando che si è trattato di un malessere temporaneo.

Jenny Guardiano in ospedale a Dubai

"Purtroppo non mi sono sentita bene. Ero spossata da giorni, tra malesseri continui, e pensavo fosse stress" queste sono le parole con le quali Jenny Guardiano racconta la sua disavventura, dopo qualche ora di assenza dai social che, magari, aveva fatto insospettire e preoccupare i suoi fan. Poi, aggiunge, scrivendo sulla foto dall'ospedale con le mani ancora bardate dai fili della flebo: "Presto recupero tempo ed energie per tornare a mostrarvi solo cose belle" e ha infine ha chiesto qualche messaggio di incoraggiamento per questo momento complicato, ma che si augura possa passare molto presto.

Il viaggio da sola dopo la fine della storia con Tony Renda

Poche ore prima di pubblicare lo scatto che la ritrae in ospedale, Jenny Guardiano aveva condiviso le foto del viaggio negli Emirati Arabi, scrivendo un lungo post in cui ha raccontato questo viaggio da sola, dopo la fine della storia con Tony Renda. Un viaggio che ha il sapore di una scelta consapevole, ma anche di una vera e propria rinascita, come è lei stessa a scrivere:

Perché puoi prendere quel volo e partire anche se non ci sarà nessuno accanto a te. Puoi sentirti forte, libera e vulnerabile e nessuna di queste sensazioni sarà sbagliata. Essere sola e sentirsi completa, senza temere i tuoi pensieri, un po più forti di notte. Avere paura del futuro ma affrontarlo con consapevolezza, sapendo che fin qui ci sei arrivata con i tuoi sacrifici e quel bagaglio che porti e mai nessuno ha voluto davvero condividere con te. Perché c’è un tempo per provarci ed uno per lasciare andare, e perdonarti