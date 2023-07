Jennifer Stallone e Jennifer Flavin, vacanze in Sardegna dopo l’annullamento del divorzio A dieci mesi di distanza dall’annullamento del divorzio, marito e moglie si divertono e si godono le vacanze proprio in Italia.

Come è noto, tra Sylvester Stallone e Jennifer Flavin è tornato il sereno già da tempo. A dieci mesi di distanza dall'annullamento del divorzio, marito e moglie si divertono e si godono le vacanze proprio in Italia. L'attore 77enne e la ex modella 54enne hanno deciso di divertirsi con una lunga vacanza in Sardegna. Le foto, pubblicate dai media internazionali, mostrano la coppia che si diverte nella piscina di un resort esclusivo.

The Family Stallone, la crisi è alle spalle con il nuovo reality

Sylvester Stallone indossava una maglietta nera, gli occhi nascosti dietro un paio di occhiali oversize. Nel frattempo, Jennifer mostrava la sua figura mozzafiato in un bikini blu molto striminzito e con dettagli dorati. La Flavin completava il tutto con un copricostume floreale prima di tuffarsi in acqua accanto al Rambo del cinema. La coppia sembra quindi aver scacciato via tutte le preoccupazioni. Ne giovano le tre figlie della coppia, ovvero Sistine, che ha 24 anni, Sophie Rose, che di anni ne ha 26, e Scarlet Rose, 20 anni. Tutte protagoniste dello show televisivo "The Family Stallone", presto su Paramount+. Queste stesse vacanze saranno disponibili proprio nel reality.

L'inversione di rotta

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin sono ritornati insieme dopo aver sconvolto tutti, annunciando il divorzio dopo 25 anni di matrimonio. Una sorprendente inversione di rotta con un comunicato nel quale hanno dichiarato di aver risolto i loro problemi e aver cercato di dare un'altra possibilità al loro matrimonio. "C'è stato un risveglio di ciò che era più prezioso di tutto, che è il mio amore per la mia famiglia", ha spiegato il grande Sly. "Prende il sopravvento sulla mia carriera e quella è stata una lezione difficile da imparare". Il 19 agosto 2022, Jennifer Flavin aveva presentato la richiesta di divorzio, affermando che lui "si era prodigato nella dissipazione intenzionale, nella riduzione e nello sperpero dei beni coniugali". Poi, però, i due si sono chiariti e hanno fatto la pace.