Jennifer Flavin ha chiesto il divorzio da Sylvester Stallone dopo 25 anni di matrimonio: i motivi

Jennifer Flavin ha chiesto il divorzio a Sylvester Stallone dopo 25 anni di matrimonio. Era già risultato sospetto che lui avesse cancellato un tatuaggio col suo volto, mentre l'ultima foto Instagram di lei è palese: abbracciata alle sue tre figlie, dice: "Loro sono la mia priorità, adesso". La notizia è stata confermata da Tmz: la Flavin, 54 anni, ha presentato la richiesta presso un tribunale della contea di Palm Beach, in

Florida. Fidanzati dal 1988, sposati dal 1997, finisce così una delle più celebri coppie di Hollywood.

La notizia e il gossip

L'annuncio del sempre puntuale Tmz che ha rivelato che il matrimonio si è rovinato dopo alcune scelte infelici da parte di Sylvester Stallone, che avrebbe sprecato alcuni beni coniugali, che hanno avuto un impatto negativo sul loro patrimonio in comune. "I vizietti di lui", si dice, e nella documentazione presentata dai legali di Jennifer Flavin c'è persino l'inibizione di "vendere, trasferire, assegnare, gravare o dissipare qualsiasi bene durante la pendenza del procedimento".

Sylvester Stallone si è impegnato nella dissipazione intenzionale, nell'esaurimento e/o nello spreco dei beni coniugali, avendo un impatto economico negativo sul patrimonio coniugale.

La cancellazione del tatuaggio

Sylvester Stallone, che da poco è uscito con un nuovo film disponibile su Prime Video "Samaritan", è rimbalzato alle cronache proprio poche ore fa per aver cancellato il tatuaggio dedicato a sua moglie, sostituendo il suo volto con quello del cane Butkus, che compare in “Rocky”. Un gesto che il divo ha esibito con apparente noncuranza sui social e che ha immediatamente alimentato le voci di una crisi di coppia tenuta momentaneamente nascosta ma pronta a svelarsi. Lo staff dell'attore ha diffuso in una nota che si è trattato di un malinteso: “Il signor Stallone intendeva aggiornare l'immagine del tatuaggio di sua moglie Jennifer, ma i risultati sono stati insoddisfacenti e, sfortunatamente, irrisolvibili". Poi, è arrivata la notizia di Tmz. Separazione, altro che malinteso.